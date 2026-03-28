La piscina cubierta de Candelaria, a licitación por diez millones tras actualizar los precios

El Pleno aprobó ayer la apertura del procedimiento de adjudicación de la piscina municipal cubierta de Candelarias que, tras la actualización de precios, cuenta con un presupuesto superior a 9,9 millones de euros. El proyecto contempla dos vasos polivalentes y de enseñanza, un gimnasio, vestuarios y una planta de aparcamientos con capacidad para 63 vehículos, además de plazas situadas en el exterior del recinto.

La planta alta albergará la zona de cardiomusculación con equipamiento fijo y salas de actividades dirigidas a distintos públicos. La edificación se realizará en un solar municipal de 3.210 metros cuadrados que en la actualidad se utiliza como aparcamiento público.

El 30 de octubre de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la adjudicación de la obra realizada el 30 de diciembre de 2025. El 18 de septiembre de 2018, la Mesa de Contratación declaró desierto el procedimiento de licitación. El presupuesto de construcción era entonces de 6.015.000 euros, con 20 meses de plazo de ejecución y un canon anual de 12.831,29 euros. La empresa tenía 35 años de explotación.

Al tiempo, Candelaria mantiene inoperativa la piscina municipal existente porque Costas sigue impidiendo su reapertura al no renovar la concesión que solicita el Ayuntamiento.

Ayer, asimismo, el Pleno dio luz verde definitiva y por unanimidad a los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar, «un paso de vital importancia para este espacio compartido por tres municipios».

Ambas cuestiones constituyen «dos hitos fundamentales» que la alcaldesa, Mari Brito, calificó de históricos por la «extraordinaria relevancia que suponen para el municipio». La regidora sostiene que «se trata de proyectos en los que se ha trabajado durante años, superando numerosos obstáculos a lo largo del camino». En este sentido, agradeció el desempeño del personal que lo ha hecho posible, con mención especial al secretario municipal, Octavio Fernández.

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Asimismo, con los votos a favor de PSOE (11), las abstenciones de CC y Vox (3) y los votos en contra del PP (4), el Pleno incorporó más de 1,7 millones de euros de los ahorros municipales para asfaltados, incrementos salariales de los trabajadores de Epelcan y Empresa de Inserción y actualización, incremento y modificación de convenios deportivos del CD Takanara de Voleibol y el CD Caparina de Bádminton.