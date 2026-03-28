El aviso de la Aemet para Tenerife: un domingo con posibilidad de rachas muy intensas de viento

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Tenerife una jornada de tiempo en general estable pero con viento protagonista, especialmente a partir de la tarde, cuando podrían registrarse rachas localmente muy fuertes en varias zonas de la isla.

El día comenzará con intervalos nubosos en el norte, donde no se descartan lloviznas débiles y dispersas en medianías durante la madrugada. Sin embargo, con el avance de la jornada predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del territorio, con algunos intervalos en el sur y oeste en horas centrales.

Las temperaturas apenas variarán, aunque se esperan ligeros descensos de las máximas en el norte y este y pequeños ascensos de las mínimas en cumbres. En zonas altas del Teide no se descartan heladas débiles. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 18 y 22 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y la vertiente sureste, intensificándose a lo largo de la tarde, cuando existe probabilidad de rachas muy fuertes, especialmente en zonas expuestas.

Resto de Canarias

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con baja probabilidad de lloviznas nocturnas, mientras que el resto de la isla tendrá amplios claros. El viento del nordeste también será protagonista, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en cumbres y vertientes expuestas.

En La Palma y La Gomera, se repetirán los cielos nubosos en el norte con posibles lloviznas débiles, abriéndose claros durante el día. El viento soplará con fuerza en zonas altas y vertientes este y oeste.

En El Hierro, la situación será similar, con nubosidad en el norte, claros en el resto y viento moderado a fuerte, con rachas intensas a últimas horas.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, la jornada comenzará con intervalos nubosos, tendiendo a despejar con el paso de las horas. El viento del nordeste soplará moderado con intervalos de fuerte, especialmente en interiores y zonas del sur.

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En el mar, se espera nordeste de fuerza 4 a 6, localmente 7, con marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros.