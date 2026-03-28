La alcachofa anima a peregrinar a El Rosario

Conocer de cerca las tradiciones y los oficios de la Isla y, al mismo tiempo, poder degustar uno de los productos insignia del municipio de El Rosario se convirtió en el mejor binomio para arrancar la Semana Santa. La plaza del Ayuntamiento se transformó en el centro neurálgico de El Día de las Tradiciones, una jornada que cumplió su decimoprimera edición y que reunió a residentes y visitantes para conocer un poco más de aspectos autóctonos del Archipiélago. La artesanía, la agricultura y la ganadería compartieron escenario con otro de los actos que se celebró ayer también en la localidad, la primera Jornada de la Alcachofa, que rinde homenaje a uno de los productos más íntimamente ligados a este municipio tinerfeño. «Esto está de vicio, repetiría si no pensara que tengo que estar tanto rato haciendo cola», aseguró Rosario Suárez mientras comía paella en compañía de un grupo de amigos.

Desde media mañana, el público se congregó en la plaza frente al Consistorio para disfrutar de la muestra de artesanía. Joyería, cestería, juguetería y el textil más típico, entre el que, por supuesto, no podía faltar la manta esperancera, mostraron sus creaciones a los curiosos que se animaron a disfrutar de esta manera de la primera mañana de uno de los periodos vacacionales del año. En el improvisado escenario en medio de la plaza tuvieron lugar exhibiciones de juego del palo, a cargo de la familia Los Verga; un espectáculo musical teatralizado, titulado Tradiciones de mi tierra, por parte del curso de pulso y púa de El Rosario y parranda El Abuelo; y una exhibición de lucha canaria del club Llano del Moro.

Día de las Tradiciones en El Rosario / María Pisaca

A no mucha distancia de allí, en la explanada junto a la oficina de Correos, se encontraba otro de los puntos neurálgicos de la jornada, sobre todo si los visitantes iban acompañados por los más pequeños. La muestra de ganado reunió a vacas, bueyes, cabras, ovejas y burros que fascinaron a los menores, que pudieron acercarse a los animales. También allí se realizaba una muestra de trilla a la manera tradicional. La tarea consistía en extender la mies -el trigo o la cebada– seca en una era circular y pasar sobre ella una yunta de bueyes arrastrando un trillo, una tabla de madera con piedras en la parte inferior para separar el grano de la paja. Hasta algunos niños se atrevieron a probar y subirse al trillo para empaparse de las tradiciones.

Contacto con animales

«Mis abuelos tenían cabras, gallinas y conejos, mis padres ya no tenían animales en casa y nosotros tampoco, somos la última generación que ha podido tener contacto más cercano con el ganado», expone Delia Guzmán. Por eso, ahora que tiene un niño y otro en camino siempre que puede se escapa para que su hijo Alberto pueda tener contacto con los animales. «Este tipo de jornadas son cada vez más necesarias, porque para muchos niños son casi el único momento en el que pueden estar cerca de vacas, ovejas o burros y aprender de manera directa», valora.

Las muestras de ganado son también un empujoncito para la actividad de los ganaderos, que desde hace años se quejan de las dificultades para sacar a sus animales adelante debido a los sobrecostes. «Tengo muchas menos que antes, he quitado, se han ido muriendo y no se pueden mantener más», afirmaba uno de ellos a otro compañero.

Día de las Tradiciones en El Rosario / María Pisaca

Tras la parada obligatoria en la muestra de ganado, poco después de las 12:30 del mediodía comenzaba la actividad en la Jornada de la Alcachofa con la apertura de los quioscos donde peregrinarían en masa los visitantes para poder degustar algunas de las tapas que ofrecían. Paella, carne en salsa, fideuá, alcachofa frita o tartar son solo algunos de los manjares que a un precio de cuatro euros pudieron degustar los asistentes a cargo de Bar Cuatro Caminos, El Jeito Vuelta de Tuerca, The Roots y Restaurante Canario El Chismoso.

Esta jornada, que completa a la Ruta de la Tapa de la Alcachofa que se desarrolla desde hace años en el municipio, quiere poner en valor un producto íntimamente ligado a El Rosario. La alcachofa es tan representativa de la localidad que casi el 80% de la superficie que se cultiva en todo el Archipiélago se encuentra en este municipio.

Noticias relacionadas

Dar a conocer la versatilidad de este producto, su sabor y potenciarlo como un ingrediente de proximidad fueron algunos de los objetivos que persiguió la jornada, en la que los asistentes también pudieron conocer un poco más a fondo la realidad de este cultivo en el municipio de El Rosario. Para ello se llevaron a cabo las ponencias que impartieron Luisa Trujillo, ingeniera agrónoma y agente de Extensión Agraria, que habló sobre la prospección de alcachofas antiguas de La Esperanza y Belarmino Santos, agente del Cabildo Insular de Tenerife y especialista en horticultura.