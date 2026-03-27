Titsa refuerza una quincena de líneas en Tenerife por Semana Santa

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) pondrá en marcha un amplio dispositivo especial con motivo de la Semana Santa, reforzando una quincena de líneas clave entre el 28 y 29 de marzo y los días 2, 3, 4 y 5 de abril. El objetivo es facilitar los desplazamientos y responder al aumento de viajeros, especialmente hacia las zonas de costa.

La compañía, dependiente del Cabildo de Tenerife, incrementará las frecuencias en rutas estratégicas que conectan Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, así como en trayectos hacia playas muy demandadas en estas fechas.

Entre los refuerzos más destacados, la línea 014 sumará 11 viajes diarios más (+9%) y la 015 añadirá 14 nuevas expediciones (+11%). También se incrementan notablemente las conexiones con el área metropolitana y el sureste: la línea 122 (Santa Cruz–Las Caletillas–Candelaria) tendrá un 22% más de salidas, mientras que las líneas 138 y 139, que conectan con Radazul y Tabaiba, incorporan nuevas frecuencias.

En el norte, la línea 050 (La Laguna–Bajamar–Punta del Hidalgo) experimenta uno de los mayores refuerzos, con hasta un 45% más de servicios. Además, la línea 369 (Buenavista del Norte–Punta de Teno) operará un total de 14 viajes durante estos días.

Las rutas de largo recorrido, como la 100 (Santa Cruz–Puerto de la Cruz) y la 111 (Santa Cruz–Costa Adeje), también se reforzarán según la demanda.

Línea gratuita en Anaga y refuerzo a Las Teresitas

Como novedad, Titsa activará de forma gratuita la línea 948, que conectará Azanos con las playas de Almáciga y Benijos durante los fines de semana señalados y festivos. Esta medida busca facilitar el acceso a uno de los enclaves más visitados del macizo de Anaga.

Además, la línea 910, que une el Intercambiador con la playa de Las Teresitas, ofrecerá salidas cada 10 minutos entre el 28 de marzo y el 5 de abril, reforzando así uno de los trayectos más utilizados.

También se incrementa la capacidad en la línea 945 (Santa Cruz–Igueste de San Andrés) y se reforzará la 946 (Santa Cruz–Almáciga) en horario de 07:15 a 21:30 horas.

Refuerzos especiales por eventos

El dispositivo incluye servicios adicionales por eventos musicales. El 4 de abril, con motivo del Festival La Misa en Golf Costa Adeje, se reforzarán las líneas 110 y 467 en horario nocturno.

Un día antes, el 3 de abril, las líneas 110 y 111 aumentarán sus frecuencias por el festival Greenworld en Siam Park, con servicios especiales hasta la madrugada.