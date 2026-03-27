Therese: ocho días de borrasca con más de 1.500 incidencias

La borrasca Therese llegó tarde. Pero lo hizo para quedarse en Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. Dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga. El temporal será recordado, no tanto por la gravedad de lo sucedido, sino por la intensidad de las lluvias en poco tiempo y por la velocidad de sus vientos: más de 122 kilómetros por hora en algunos puntos de la Isla. Según el Cabildo de Tenerife, el Cecopin (Centro de Coordinación Operativa Insular) registró 646 incidentes durante la borrasca. Se suman todos los que se recogieron en los 31 Cecopal (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) de Tenerife. Solo en la noche del martes 24 se registraron 600 incidencias, coincidiendo con la tromba de agua que asoló los núcleos de El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte.

Un fallecido, averías eléctricas, inundaciones en viviendas, edificios o locales, un centenar de desvíos y cancelaciones en vuelos y desalojos son algunas de las consecuencias que dejó Therese. El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.

El comienzo

El Cabildo de Tenerife activó el PEIN (Plan de Emergencias Insular) en la tarde del miércoles 18. Se registraron incidencias relacionadas, sobre todo, con el viento como la caída de una farola en la TF-5, a la altura de Los Rodeos, que provocó un intenso colapso en la vía. Esto fue solo el comienzo. Los primeros días de la borrasca fueron más agresivos en el sur (este y oeste) y noroeste de Tenerife donde una avería eléctrica dejó a oscuras a casi 6.000 vecinos durante más de 12 horas en diez municipios. Se desalojaron personas en El Puertito de Adeje, un talud costero se derrumbó en el litoral de La Caleta de Interián (Garachico) y el viento empujó a un vecino de Buenavista del Norte cuando intentaba asegurar un techo en su vivienda. Además, parte de la ladera de Talavera, en Los Silos, se deslizó rompiendo un canal de agua que dejó a 100 vecinos sin agua durante la jornada del domingo. Therese siguió dando guerra en el noroeste de Tenerife hasta el lunes con incidencias eléctricasy el derribo de una malla de un invernadero de platanera en la costa silense.

Therese se mudó a la zona metropolitana. Durante la mañana del martes Santa Cruz y La Laguna sufrieron intensas lluvias en un espacio muy corto de tiempo. La capital registró, según el Cecopal, 75 incidencias durante la mañana. Entre ellas, el desalojo de 550 alumnos del IES Andrés Bello por la rotura de tuberías y la entrada de aguas fecales, también en los espacios municipales del parque de La Granja y de varias personas sin hogar que estaban en el barranco de Santos. Varias piedras cayeron por una pequeña ladera en la zona de Los Lavaderos dañando a los vehículos aparcados.

Lo peor estaba por llegar

Pero lo peor de Therese estaba aún por llegar en el norte de Tenerife. Cayeron más de 80 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en los municipios de Tacoronte, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Matanza y Santa Úrsula. La más duro se lo llevaron los núcleos costeros de El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte, donde el acusado y pendiente terreno hizo que todo el agua descendiera provocando escorrentías que inundaron viviendas y edificios. En este momento, el Cabildo de Tenerife se envío el mensaje de ES-Alert a la población, se elevó la situación a nivel 2, tomó el mando el Gobierno de Canarias y activaron a la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Mientras tanto, el Puerto de la Cruz también se encontraba en una situación crítica. La plaza del Charco se inundó y los establecimientos de alrededor se llenaron hasta llegarles el agua por las rodillas. El céntrico punto portuense hizo honor a su nombre y se convirtió en una laguna. Además, una guagua de servicio privado se quedó atrapada bajo un puente por la cantidad ingente de agua que cayó sobre el municipio. Por otro lado, alrededor de 2.500 personas sufrieron averías en el suministro eléctrico durante la noche del martes.

Therese también se cebó con los aeropuertos. Más de un centenar de vuelos fueron desviados y cancelados. En la jornada de ayer se recuperó la normalidad en el tránsito aéreo y en el resto de ámbitos de la rutina de Tenerife. Es turno de reponer y restituir, además de hacer balance sobre una de las borrascas más intensas de los últimos 20 años.