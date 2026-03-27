El tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos encara su inicio antes de verano

La autopista del norte de Tenerife, la TF-5, afronta una de sus obras más esperadas: el tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos podría comenzar antes del verano de 2026. La creación del carril nace con el objetivo de reducir los atascos crónicos en uno de los tramos más congestionados de la isla.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias, cuenta con una inversión de 66,4 millones de euros y un plazo de ejecución de aproximadamente tres años desde el inicio de las obras. La previsión es que la adjudicación se produzca en abril, tras un proceso de licitación al que se han presentado nueve ofertas. El proyecto fue presentado en la mañana de este viernes por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez; el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez; el vicepresidente insular, Lope Afonso, así como el primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo.

La actuación se centrará en el tramo comprendido entre los kilómetros 11 y 15, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, donde se habilitará un tercer carril que permitirá aumentar hasta en un 50% la capacidad actual de la vía. Actualmente, por este punto circulan unos 110.000 vehículos diarios, con picos de hasta 4.500 por hora.

Además del nuevo carril, el proyecto contempla la mejora de tres enlaces clave: Guamasa, el aeropuerto Tenerife Norte y San Lázaro, con el fin de optimizar los flujos de tráfico y reducir los puntos de conflicto.

Obras sin cortes y con cambios en los accesos

Uno de los aspectos más destacados es que las obras no implicarán el cierre de los dos carriles actuales, lo que permitirá mantener la circulación durante toda la ejecución. También se prevé la creación de un nuevo enlace tipo "hipódromo", diseñado para redistribuir el tráfico y mejorar la seguridad vial.

El rediseño del enlace del aeropuerto permitirá absorber parte del tráfico procedente de La Laguna, aliviando la carga en San Lázaro, uno de los puntos más conflictivos del recorrido.

Una respuesta a décadas de crecimiento del tráfico

El crecimiento del tráfico en la TF-5 ha sido exponencial en las últimas décadas. De los apenas 5.000 vehículos diarios en los años 60 se ha pasado a más de 100.000 en la actualidad, en una infraestructura diseñada para soportar unos 22.000.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, ha subrayado que esta actuación responde a un "grave problema de movilidad" en Tenerife, mientras que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la ha calificado como una infraestructura "crucial" para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de la isla.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha insistido en que el proyecto "ya es una realidad en marcha" y ha defendido la necesidad urgente de actuar en uno de los corredores viarios más saturados del archipiélago.