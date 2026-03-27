Tenerife amanece con nubosidad y la Aemet avisa de posibles lloviznas y viento con rachas fuertes este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy viernes en Tenerife una jornada marcada por la nubosidad en el norte, posibles lloviznas a primeras horas y viento moderado con intervalos de fuerte, en un día de tiempo variable en todo el archipiélago.

A primera hora de la mañana, el norte de la isla presenta cielos nubosos con lloviznas dispersas, especialmente en medianías, que irán remitiendo con el paso de las horas y la apertura de claros durante el día. En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan algunos intervalos en el sur durante la tarde.

Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con ligeros descensos en las mínimas y algún ascenso suave en zonas altas. En el entorno del Teide no se descartan heladas débiles. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 16 y 21 grados. El viento sopla moderado del norte, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la fachada sureste del área metropolitana, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a lo largo del día.

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez

Así está el resto de Canarias

En Gran Canaria, el día arranca con nubosidad en el norte y lloviznas débiles, tendiendo a abrir claros en horas centrales. En el resto, ambiente más despejado, con temperaturas estables y viento del norte moderado con intervalos de fuerte.

En La Palma, predominan los cielos nubosos en el norte y este con lluvias débiles, mientras que el resto de zonas disfruta de más claros. El viento del nordeste sopla con intensidad en zonas expuestas.

En La Gomera, el norte registra nubosidad y lloviznas a primeras horas, con intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios y viento moderado con rachas fuertes en zonas altas.

En El Hierro, también hay nubes en el norte con lloviznas débiles, tendiendo a mejorar con el paso del día. El resto de la isla se mantiene poco nuboso.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura, el día comienza con intervalos nubosos en el norte y oeste, con tendencia a despejar durante la tarde. El viento sopla moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Estado del mar

En el mar, predomina el viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

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En conjunto, Canarias vive hoy un viernes de nubes en el norte, algo de lluvia débil y viento protagonista, con tendencia a mejorar en muchas zonas conforme avance la jornada.