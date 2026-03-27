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EN DIRECTO | La borrasca Therese se ceba con La Gomera y Tenerife registra más de 1.500 incidencias en ocho días

El peor temporal en 13 años dejó un fallecido en el macizo de Anaga y la misma cantidad de lluvia en la isla en una semana que en un año

Solo un vecino permanece en el albergue tras el desalojo de El Pris en Tacoronte

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El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Víctor de Castro

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese azotó Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. El mal tiempo dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga. 

El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.

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