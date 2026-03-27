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EN DIRECTO | La borrasca Therese se ceba con La Gomera y Tenerife registra más de 1.500 incidencias en ocho días
El peor temporal en 13 años dejó un fallecido en el macizo de Anaga y la misma cantidad de lluvia en la isla en una semana que en un año
La borrasca Therese azotó Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. El mal tiempo dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga.
El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.
Elena Morales
Se amplía hasta el viernes la suspensión de clases presenciales en La Gomera
La Consejería de Educación prorroga la suspensión de las clases presenciales en La Gomera este viernes, instando a la comunidad educativa a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia
Jorge Dávila
Un centenar de vecinos de Valle Gran Rey sufren problemas de abastecimiento de agua tras la borrasca Therese
La carretera El Rejo (CV-14) permanece cerrada y la conexión entre Erques y Erquitos (Vallehermoso) no será posible hasta dentro de varios meses, debido a los daños causados por la tormenta de gran impacto
Elena Morales
La borrasca Therese provoca el desprendimiento de parte de una fachada en La Laguna
La actuación se sumó a otras incidencias en La Orotava, Tacoronte, La Victoria, Santa Cruz y La Laguna durante el paso de la borrasca
Leticia Dorta Lemus
Therese: ocho días de borrasca con más de 1.500 incidencias
La borrasca Therese llegó tarde. Pero lo hizo para quedarse en Tenerife durante ocho días: del 16 al 25 de marzo. Fue larga y complicada por su imprevisible y errático comportamiento, según las administraciones públicas que gestionaron su desarrollo. Dejó más de 1.500 incidencias de carácter leve o moderado, a excepción de un fallecido en el macizo de Anaga. El temporal será recordado, no tanto por la gravedad de lo sucedido, sino por la intensidad de las lluvias en poco tiempo y por la velocidad de sus vientos: más de 122 kilómetros por hora en algunos puntos de la Isla. Según el Cabildo de Tenerife, el Cecopin (Centro de Coordinación Operativa Insular) registró 646 incidentes durante la borrasca. Se suman todos los que se recogieron en los 31 Cecopal (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) de Tenerife. Solo en la noche del martes 24 se registraron 600 incidencias, coincidiendo con la tromba de agua que asoló los núcleos de El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte.
Un fallecido, averías eléctricas, inundaciones en viviendas, edificios o locales, un centenar de desvíos y cancelaciones en vuelos y desalojos son algunas de las consecuencias que dejó Therese. El viento, la lluvia y el temporal marítimo que dejó en Tenerife hizo que algunos la definieran como la peor borrasca en 13 años. Hay que destacar que en una semana dejó la misma cantidad de agua que en un año.
Aránzazu Fernández
Un muro de contención se ha derrumbado en la madrugada de este viernes, 27 de marzo, en la carretera TF-42, en el municipio de Garachico (Tenerife). El incidente se produjo alrededor de las 5:30 horas en la zona de Risco Partido, antes de llegar al casco urbano, según informó el alcalde, José Heriberto González.
El desprendimiento ha sido calificado de "considerable" y se relaciona directamente con los efectos de la borrasca Therese, que está afectando al archipiélago en los últimos días con lluvias y condiciones meteorológicas adversas.
Aviso vecinal y actuación inmediata
El regidor destacó la importancia de la colaboración ciudadana, ya que vecinos del barrio de San Pedro y pasajeros de una guagua alertaron rápidamente de lo ocurrido. Este aviso permitió activar los protocolos de seguridad y evitar posibles daños personales.
Carretera cerrada y recomendaciones
Como consecuencia del derrumbe, la TF-42 permanece cerrada al tráfico, mientras se evalúan los daños y se llevan a cabo las labores necesarias para restablecer la circulación.
Desde el Ayuntamiento se insiste en extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.
Jorge Dávila
El Cabildo rebaja el PEIN a alerta y mantiene la aplicación de medidas preventivas
El Cabildo de La Gomera rebaja el Plan de Emergencias Insular a alerta y mantiene la aplicación de medidas preventivas. La Institución insular mantiene operativos todos los servicios de emergencias y protección civil, coordinado a través del Cecopin, así como el operativo de conservación y mantenimiento de carreteras. Continúa vigente el cierre de la carretera de El Rejo (CV-14), de la red insular de senderos, pistas forestales, y zonas recreativas, además de los pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay.
Elena Morales
La borrasca Therese deja en Canarias lluvias diez veces superiores a lo habitual en marzo
El episodio descargó hasta 182,3 litros en un solo día en La Palma y rachas de viento de hasta 111 kilómetros por hora en varias islas.
Elena Morales
La Gomera sale de la emergencia por inundaciones, rebaja el plan insular a alerta y mantiene cierres y medidas preventivas
La isla recupera de forma progresiva la normalidad, aunque siguen vigentes medidas de precaución y la suspensión de las clases presenciales este viernes
Elena Morales
Valle Gran Rey sufre daños "cuantiosos" en su avenida marítima tras las lluvias torrenciales de la borarsca Therese
El temporal también dejó cañadas desbordadas, desprendimientos en carreteras y cortes de agua en esta zona de La Gomera.
Elena Morales
Se amplía hasta el viernes la suspensión de clases presenciales en La Gomera
La Consejería de Educación prorroga la suspensión de las clases presenciales en La Gomera este viernes, instando a la comunidad educativa a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
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