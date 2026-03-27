San Miguel acelera la fase final del paseo litoral de Amarilla Golf

San Miguel de Abona continúa con la mejora de su paseo litoral del Amarilla Golf tras años de transformación. El Cabildo de Tenerife aprueba el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para continuar con la tercera y última fase del proyecto en Amarilla Golf. La intervención se centrará en el tramo de la Ensenada de la Rueda.

Contará con un presupuesto total de 1.441.715 euros. El Cabildo de Tenerife asumirá el 85,71% de la financiación, lo que supone una aportación de 1.235.727 euros, mientras que el Ayuntamiento de San Miguel de Abona contribuirá con el 14,29% restante, equivalente a 205.988 euros.

Los fondos se distribuirán entre los ejercicios 2026 y 2027, permitiendo completar la rehabilitación integral del frente costero y mejorar de forma sustancial las infraestructuras y la accesibilidad de la zona.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona y que cuenta con el respaldo de la Consejería de Turismo del Cabildo, pretende ser el paso decisivo para acometer conjuntamente la tercera y definitiva fase, centrada en el acondicionamiento la Ensenada de la Rueda, un espacio de gran valor paisajístico y turístico.

Esta actuación también mejorará el entorno urbano y natural y la competitividad turística de Tenerife, apostando por un modelo sostenible y de calidad vinculado al mar.

Con esta decisión, la Corporación insular da lo que el vicepresidente Lope Afonso define como el «paso final a una de las intervenciones más relevantes del litoral sur de la isla», que contempla un frente costero cercano a los 30.000 metros cuadrados.

Esta aprobación será, según el Cabildo, «un proceso de intervenciones coordinadas en el litoral de Amarilla Golf».

La ejecución de las obras ha requerido de un desarrollo por fases. Así, la institución insular destaca que «ejecutó la primera fase del paseo, mientras que el ayuntamiento asumió la segunda, dando ahora paso a una actuación conjunta para desarrollar el tramo final».

‘Tenerife y el Mar’

Entre las obras que se han realizado durante los últimos años en la zona está el acondicionamiento de la Playa de El Salvador, la construcción de nuevos accesos peatonales y el acondicionamiento ambiental de los espacios comprendidos entre el paseo y la playa.

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La actuación se encuadra dentro del programa Tenerife y el Mar, un plan insular centrado en la recuperación de costa para uso público. Así, Afonso asegura que «actuaciones como estas demuestran que estamos ante una estrategia que está redefiniendo nuestra relación con la costa y generando nuevas oportunidades para residentes y visitantes».