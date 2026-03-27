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El rincón de Tenerife que destaca por su especialidad en pescados frescos: un paraíso para los antes de los productos del mar

El restaurante también ofrece "un amplio abanico de posibilidades de mariscos"

El restuarante se caracteriza por ofrecer products del mar

El restuarante se caracteriza por ofrecer products del mar / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife hay un lugar que ha conquistado a sus comensales por sus productos frescos y la tención que ofrecen a todos sus clientes. Se trata de El Rinconcito de Hilario, un restaurante que se ha ganado la popularidad por sus elaboraciones, especialmente sus productos del mar.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el restaurante y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacan los platos del mar que tiene en carta. "No puede ser que este sitio sea tan conocido por los de fuera y muy poco por los de aquí", comentan.

Productos del mar

El restaurante es especialista en productos del mar y ofrece una amplia variedad. En su visita, los tiktokers se decantaron por las lapas asadas con mojo que lo define como "el manjar de los canarios". La ensalada "Casa Teja" los dejo "flipando" porque viene con chopitos, un plato muy diferente al que "el aliño que le ponen casero está increíble", aseguran. También probaron el salteado de pulpo y langostino, un plato que se encuentra fuera de carta.

Los creadores de contenido no han dudado en recomendar el cherne negro, destacando la calidad y el tamaño. "El pescado está brutal y encima acompañado de un vinito de aquí, de la tierra", afirman Jonay. Además, desde el establecimiento les explicaron la diferencia entre el cherne normal y el negro y simplemente es que uno tiene más grasa que el otro.

Postres caseros y aparcamiento

“Los postrecitos son caseros”, aseguran, destacando las tartas caseras como la tarta nevada y la carrot cake, que pusieron el broche final a una gran experiencia gastronómica en Tenerife.

Además, el establecimiento cuenta con aparcamientos disponibles y baño adaptado para las personas con movilidad reducida, algo que los convierte en una opción perfecta para disfrutar de una agradable comida o cena.

Horario y ubicación

El Rinconcito de Hilario se encuentra en la calle El Pilón, 86, en Las Zocas, San Miguel. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones.

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Abre de miércoles a sábado de 13:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 17:00 horas. Lunes y mates el establecimiento permanece cerrado pro descanso del personal.

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