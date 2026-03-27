Un reguero de desprendimientos por la borrasca Therese en Tenerife: cómo actúa el agua en el terreno

Al fin llega la calma al alejarse ya de forma definitiva la borrasca Therese. Pero, ojo, porque ahora viene un nuevo riesgo: los desprendimientos. La pregunta es por qué, a pesar de no continuar la lluvia, ocurren estos derrumbes en algunas zonas. Es una cuestión de física y de cómo el agua actúa en el terreno que lleva, en este caso, una semana entera empapándose.

Los expertos aluden al cambio de volumen del suelo como la principal causa de los desprendimientos después de unas precipitaciones extraordinarias. El geógrafo y experto en planes de emergencia, Efraín Acuña, explica que "el terreno se empapa, cambia de volumen y pierde estabilidad". "Queda más abierto y los huecos de aire que tiene se llenan de agua provocando inestabilidad", detalla. Coincide al respecto la científica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Inés Galindo, quien añade que "en algunas zonas de Canarias tenemos arcillas expansivas que se hinchan con el agua y cuando se secan vuelven a recuperar su volumen". "Esa transformación también puede provocar cambios de esfuerzos que ocasionan movimientos del terreno".

Orografía y composición

Acuña añade otros dos factores en el caso de las Islas: la orografía de Tenerife y la composición del material: "La gravedad también hace su trabajo y una vez que el terreno está inestable, tiende a caer. También está la constitución del suelo. Si tienes uno heterogéneo es más fácil que se fragmente y caiga". Para Galindo "la influencia de la orografía es radical. Normalmente los desprendimientos ocurren en laderas de más de 60 grados de pendiente", recuerda.

Los dos científicos están de acuerdo en que en estos próximos días hay que mantener la cautela y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes derivados de los desprendimientos. "Hasta una semana después de estas lluvias, debemos estar pendientes de lo que pueda pasar", añaden.