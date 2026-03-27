Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora borrasca Therese CanariasAmpliación del tranvíaTiempo en TenerifeFactura de la borrasca Therese en educaciónMotorista de 27 años sufre la amputaciónTurismo de cruceros a Canarias
instagramlinkedin

Un reguero de desprendimientos por la borrasca Therese en Tenerife: cómo actúa el agua en el terreno

Dos expertos atribuyen los derrumbes al cambio de volumen del terreno y la orografía de la Isla

Un claro ejemplo de desprendimiento en la borrasca Therese

Un claro ejemplo de desprendimiento en la borrasca Therese / María Pisaca

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Al fin llega la calma al alejarse ya de forma definitiva la borrasca Therese. Pero, ojo, porque ahora viene un nuevo riesgo: los desprendimientos. La pregunta es por qué, a pesar de no continuar la lluvia, ocurren estos derrumbes en algunas zonas. Es una cuestión de física y de cómo el agua actúa en el terreno que lleva, en este caso, una semana entera empapándose.

Los expertos aluden al cambio de volumen del suelo como la principal causa de los desprendimientos después de unas precipitaciones extraordinarias. El geógrafo y experto en planes de emergencia, Efraín Acuña, explica que "el terreno se empapa, cambia de volumen y pierde estabilidad". "Queda más abierto y los huecos de aire que tiene se llenan de agua provocando inestabilidad", detalla. Coincide al respecto la científica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Inés Galindo, quien añade que "en algunas zonas de Canarias tenemos arcillas expansivas que se hinchan con el agua y cuando se secan vuelven a recuperar su volumen". "Esa transformación también puede provocar cambios de esfuerzos que ocasionan movimientos del terreno".

Orografía y composición

Acuña añade otros dos factores en el caso de las Islas: la orografía de Tenerife y la composición del material: "La gravedad también hace su trabajo y una vez que el terreno está inestable, tiende a caer. También está la constitución del suelo. Si tienes uno heterogéneo es más fácil que se fragmente y caiga". Para Galindo "la influencia de la orografía es radical. Normalmente los desprendimientos ocurren en laderas de más de 60 grados de pendiente", recuerda.

Noticias relacionadas y más

Los dos científicos están de acuerdo en que en estos próximos días hay que mantener la cautela y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes derivados de los desprendimientos. "Hasta una semana después de estas lluvias, debemos estar pendientes de lo que pueda pasar", añaden.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
  2. Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
  3. Canarias crea una nueva figura en sus juzgados para evitar que personas con discapacidad y mayores se sientan perdidos
  4. La Aemet avisa de viento fuerte y nubes en el norte de Tenerife con posibles lluvias débiles este jueves
  5. Hallan muerto a Polo, el guardián del Draguillo, en la pista de Benijo
  6. La borrasca Therese obliga a desalojar a unas 30 personas de tres edificios de El Pris, en Tacoronte
  7. Polo, el último vecino nacido en El Draguillo, fue hallado sin vida en la pista de El Draguillo tras la tormenta en Tenerife
  8. Peligro extraordinario' por lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife

Un reguero de desprendimientos por la borrasca Therese en Tenerife: cómo actúa el agua en el terreno

Un reguero de desprendimientos por la borrasca Therese en Tenerife: cómo actúa el agua en el terreno

Canarias dice "basta ya" a las colas en los controles del aeropuerto de Tenerife Sur

Fundación DISA premia a siete investigaciones biomédicas 'made in' Canarias para mejorar la salud de los isleños

Fundación DISA premia a siete investigaciones biomédicas 'made in' Canarias para mejorar la salud de los isleños

La Aemet anuncia un viernes con nubes en el norte, posibles lloviznas y viento moderado con rachas fuertes en Tenerife

La Aemet anuncia un viernes con nubes en el norte, posibles lloviznas y viento moderado con rachas fuertes en Tenerife

Aday Martín lleva el sabor de Tenerife al I Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciudad de Oliva

Aday Martín lleva el sabor de Tenerife al I Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciudad de Oliva

¿Afecta el cambio de hora a los conductores? La DGT confirma los efectos que tiene al volante en Tenerife

¿Afecta el cambio de hora a los conductores? La DGT confirma los efectos que tiene al volante en Tenerife

Tenerife recupera la normalidad en sus carreteras tras la borrasca Therese pese a incidencias puntuales

Tenerife recupera la normalidad en sus carreteras tras la borrasca Therese pese a incidencias puntuales

Tenerife recibe tanta lluvia en una semana como en todo un año por la borrasca Therese

Tenerife recibe tanta lluvia en una semana como en todo un año por la borrasca Therese
Tracking Pixel Contents