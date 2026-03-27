Reabierta la TF-42 en Garachico tras el desprendimiento por la borrasca Therese
El Cabildo de Tenerife restablece el tráfico en esta vía clave de Garachico tras asegurar el talud afectado por las lluvias
El Cabildo de Tenerife ha reabierto al tráfico la carretera TF-42 a su paso por Garachico, después del desprendimiento de un muro de un bancal provocado por las intensas lluvias de la borrasca Therese.
Desde primera hora de la mañana, los equipos del área de Carreteras han trabajado de forma ininterrumpida para asegurar el talud y retirar las piedras que amenazaban con caer sobre la calzada, garantizando así la seguridad de los conductores.
Trabajo intensivo para recuperar la normalidad
El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó el esfuerzo realizado para restablecer la circulación en el menor tiempo posible:
“Hemos reabierto la TF-42 a su paso por Garachico tras el desprendimiento de un muro de un bancal después de las lluvias de la borrasca Therese. El personal de carreteras ha estado trabajando desde primera hora para asegurar el talud, retirando las piedras que amenazaban con caer a la carretera y garantizar la seguridad de la vía.”
Coordinación entre administraciones
Arteaga también quiso agradecer la colaboración de las distintas administraciones implicadas, destacando el papel del Ayuntamiento de Garachico, su Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.
“Quiero agradecer expresamente al alcalde, José Heriberto González Rodríguez, y al personal del Ayuntamiento de Garachico y su Policía Local por su implicación, colaborando en todo momento. La coordinación con la Guardia Civil de Tráfico también ha sido importante en la gestión de esta grave incidencia.”
Vuelta a la circulación en el norte de Tenerife
El consejero subrayó además la complejidad de los trabajos realizados: “Recobramos la normalidad en la TF-42. No ha sido fácil resolver esta situación sobrevenida.”
La reapertura permite recuperar la circulación en este importante eje del norte de la isla, devolviendo la normalidad y garantizando nuevamente la movilidad en la zona tras el paso del temporal.
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