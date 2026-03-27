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La Línea 1 del tranvía de Tenerife funcionará sin interrupción durante la Semana Santa

Metrotenerife mantendrá operativa la conexión entre Santa Cruz y La Laguna desde la mañana del 1 de abril hasta la medianoche del 5

Personas subiéndose al tranvía de Tenerife en la parada de Trinidad, La Laguna

Personas subiéndose al tranvía de Tenerife en la parada de Trinidad, La Laguna

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Línea 1 del tranvía de Tenerife operará de forma ininterrumpida desde la mañana del miércoles 1 hasta la medianoche del domingo 5 de abril con motivo de la Semana Santa. La medida, impulsada por Metrotenerife, busca facilitar la movilidad tanto de residentes como de visitantes durante uno de los periodos con mayor afluencia del año.

El dispositivo especial contempla un servicio continuo durante cinco días consecutivos, reforzando así la conexión entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, dos de los principales focos de actividad en estas fechas.

Desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril, los tranvías circularán con una frecuencia de paso de entre 6 y 7 minutos durante la mayor parte del día, lo que permitirá absorber el incremento progresivo de pasajeros previo a los días festivos.

Cambios en Jueves y Viernes Santo

Durante el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), el servicio se ajustará a la demanda habitual de estas jornadas, con intervalos de entre 12, 15 y 20 minutos en buena parte del día, manteniendo siempre la operatividad continua.

Desde Metrotenerife recuerdan que las procesiones previstas en el centro de Santa Cruz pueden provocar interrupciones puntuales en la Línea 1. Estos cortes se realizarán de forma coordinada con la Policía Local para garantizar la seguridad y minimizar el impacto en los usuarios.

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Para consultar horarios actualizados y posibles incidencias, los viajeros pueden informarse a través de los canales oficiales de Metrotenerife, especialmente en sus perfiles en redes sociales.

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