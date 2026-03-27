Hospitales Parque pone en marcha la primera unidad de traumatología y cirugía deportiva de Tenerife

Hospital Parque se convierte en un centro referente en el ámbito de la cirugía deportiva con la puesta en marcha de la primera unidad específica en Tenerife, que está dotada con la última tecnología y un equipo humano de especialistas con una alta cualificación y experiencia en el ámbito.

Bajo la coordinación de la traumatóloga María Trinidad Fernández Rovira y con la colaboración de su homólogo Javier Álvarez de la Cruz, la unidad ofrece técnicas de última generación en el ámbito quirúrgico y garantiza un tratamiento integral del paciente.

“Con esta nueva unidad se pretende prestar una atención de calidad a las personas que practican deporte, tanto a nivel profesional como amateur, y que requieren no solo la solución a una patología, sino de una atención muy especializada que garantice una recuperación rápida y completa de cara a un retorno seguro a la actividad”, señala María Trinidad Fernández Rovira.

La unidad ofrece una atención integral de las patologías del aparato locomotor asociadas al deporte, que incluye un diagnóstico clínico avanzado, planes de tratamiento conservador en aquellos casos que sea posible, además de incidir en la medicina preventiva y en el establecimiento de programas de reducción del riesgo de lesiones.

En cuanto a la actividad quirúrgica, destaca la intervención a través de artroscopia, una técnica mínimamente invasiva que permite, mediante pequeñas incisiones, introducir una cámara de alta definición y microinstrumental dentro de las articulaciones de la rodilla, el hombro, la cadera o el tobillo, y tratar las lesiones, reduciendo el daño a los tejidos y favoreciendo una recuperación más rápida.

En el caso de la rodilla, la artroscopia está indicada para lesiones como la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, del cartílago o las suturas meniscales. En los hombros, junto al tratamiento de la inestabilidad, se utiliza para la reparación del manguito rotador. El tratamiento del choque femoroacetabular y las lesiones del labrum en la cadera son otras de las patologías en las que la artroscopia ofrece buenos resultados, así como en las lesiones osteocondrales del tobillo, entre otras.

Asimismo, el nuevo departamento incluye un área de cirugía protésica de rodilla y de cadera, con abordajes mínimamente invasivos que favorecen la recuperación acelerada de los pacientes. Las terapias biológicas y regenerativas a través de plasma rico en plaquetas y otros tratamientos ortobiológicos mediante médula ósea o grasa completan el listado de tratamientos utilizados en función de la patología del paciente.

Esta unidad pionera supone un primer paso de cara a la consolidación de Hospital Parque como un centro de alto nivel en medicina deportiva, que integre, además, la readaptación de los pacientes como parte fundamental del proceso de recuperación.