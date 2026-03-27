La Guardia Civil lo confirma: el error más común entre los conductores tinerfeños en los controles de Semana Santa que puede costarte una multa

Cuando un agente de la Guardia Civil da el alto en la carretera, la sensación más común entre los conductores es el nerviosismo. Esto se debe a que hay una pregunta que muchos conductores temen escuchar: ¿sabe usted por qué le hemos parado?

Aunque parezca una simple conversación rutinaria, los expertos advierten que la forma en la que respondas puede marcar la diferencia entre continuar el trayecto tranquilamente o acabar recibiendo una multa. El objetivo al lanzar la pregunta es hacer que el conductor hable y acabe admitiendo que ha cometido una infracción como superar el límite de velocidad permitido o

Esto es lo que nunca deben hacer los conductores

Confesar una falta puede facilitar el proceso de la sanción, y tus palabras pueden volverse en tu contra. Por ello, no se recomienda decir frases como "sí, iba rápido" o "lo siento, no lo vi", ya que implican aceptar la infracción.

Tampoco conviene responder con un "no lo sé", ya que puede interpretarse como que el conductor desconoce las normas de tráfico, algo que puede salir muy caro. Las multa de tráfico oscilan entre 100 y 500 euros y pérdida de puntos dependiendo de la infracción cometida. Las multas leven pueden ser sancionadas con menos de 100 euros.

Un guardia civil en un control de tráfico. / El Día

Cuál es la manera correcta de responder a un agente de tráfico

Los expertos recomienda mantener la calma y contestar de manera respetuosa y prudente. "Prefiero no decirlo" o, simplemente, "no", sin añadir ninguna explicación. Así, el conductor no se incrimina y evita dar información que pueda usarse en su contra.

Según el artículo 24 de la Constitución Española, "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Además, "todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".

Por ello, si el agente vuelve a formular la pregunta o presiona para obtener una respuesta diferente, lo más recomendable es mantener una actitud tranquila y respetuosa en todo momento. Recuerda siempre que tienes derecho a no declarar y que debes colaborar proporcionando toda la información necesaria del vehículo. Lo más importante, nunca ponerse desafiante o negarse a mostrar documentos, ya que eso sí se puede considerar una infracción administrativa o desobediencia a la autoridad.

Consejos de la Guardia Civil

Recuerdan que son simples controles para la prevención de delitos y explican a los conductores cómo deben actuar cuando se los encuentren:

No te alarmes , lo más importante es mantener la calmas y más cuando no tienes nada que ocultar

, lo más importante es mantener la calmas y más cuando no tienes nada que ocultar Respeta las señales

Sigue las instrucciones de los agentes

Tanto la Guardia Civil como la DGT recuerdan a los conductores que cumpliendo la normativa evitarán sanciones económicas y garantizaran la propia seguridad vial y la del resto de usuarios que circulan por la vía.