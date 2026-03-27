La gran final del 'Burger Fest Canarias' llega hoy a la capital tinerfeña con un festival gastronómico únicos: más de 40 foodtrucks y música en directo

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se prepara para convertirse en el epicentro de la gastronomía durante la celebración del Burger Fest Canaria, un evento que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de marzo. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en un plan accesible para todos los públicos.

Durante las tres jornadas del evento, el festival contará con hamburguesas gourmet, música en directo y cultura urbana, convirtiendo a la capital tinerfeña en el escenario del mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa.

Más de 40 propuestas y hamburguesas exclusivas

El evento contará con la participación de más de 40 foodtrucks y puesto de restaurantes de las Islas Canarias que presentarán sus creaciones diseñadas exclusivamente para esta edición. Además, los asistentes disfrutarán de propuestas innovadoras y hamburguesas elaboradas con ingredientes locales. También habrá opciones para todos los públicos, como zonas vegetarianas y alternativas sin gluten, con el objetivo de que todos puedan disfrutar del evento gastronómico.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la presencia internacional de Gotham Burger Social Club, un establecimiento que llega desde Nueva York.

El Burger Fest Canarias también contará con más de 50 grifos de cerveza artesanal y del mundo, además de un espacio dedicado al vino con una cuidada selección de vinos canarios, peninsulares e internacionales.

Los más pequeños tendrán su propio espacio con una zona infantil y los amantes del dulce podrán disfrutar de más de 10 puestos especializados en postres.

Programación musical

La programación musical será otro de los grandes protagonistas del evento, con artistas locales, grupos y tributos durante las tres jornadas del festival, a partir de las 13:00 horas.

Viernes 27 de marzo

13:00 a 14:30 Roger S Morgan

14:30 a 17:00 J Rodríguez

17:00 a 18:30 Las Mellizas DJ

18:30 a 20:00 We Are Trash

20:00 a 20:45 Los Sabadeños + Invitados

20:45 a 22:30 Revil Beat

22:30 a 00:00 Tana Sandoval

Sábado 28 de marzo

13:00 a 14:30 Belinda

14:30 a 16:00 Mito

16:00 a 18:00 Beat Creator

18:00 a 20:00 La Maldita

20:00 a 22:00 Serial Killerz

22:00 a 00:00 DJ Jonay

Domingo 29 de marzo