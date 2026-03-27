El COTIME reúne a lo más representativo de la economía canaria en una jornada histórica para celebrar el Día del Titulado Mercantil y Empresarial

El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife (COTIME) celebra hoy su Día del Titulado Mercantil y Empresarial en lo que promete ser, por su carga simbólica y su alcance, una de las jornadas más significativas de sus más de cien años de historia. El Hotel Mencey es el escenario de un evento que reúne a representantes del Gobierno de Canarias, del Consejo General de Economistas de España, de la Universidad de La Laguna y de los principales actores del tejido económico y empresarial del archipiélago.

La jornada se estructura en tres sesiones: matinal, vespertina y de gala, combinando debate profesional de alto nivel, reconocimientos institucionales y una celebración a la altura del momento.

Una mañana de debate profesional de alto nivel

La sesión matinal arranca con el acto de inauguración a cargo de Samuel Cruz Palenzuela, Decano del COTIME, y Miguel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas (CGE). Acompaña en la apertura Gustavo González de Vega, Viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, dotando al acto de respaldo institucional desde el primer momento.

La mañana se articula en torno a cuatro mesas de debate que abordan los ámbitos que definen la actividad profesional del colectivo: Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con José Manuel Rodríguez, Presidente de la Agrupación 14 del ICJCE, y Juan Miguel López, auditor y Director del Área de Riesgos en Cajasiete, moderados por Mónica Ferrera.

Gestión Tributaria y Asesoramiento Fiscal, con Agustín Rodríguez, Presidente del REAF del Consejo General de Economistas de España, y Borja García, especialista en Administración Financiera y Gestión Fiscal, moderados por Marta Pérez.

Marketing, con Lucía Moreno, investigadora de la Universidad de La Laguna; Vishal Sarup Nanwani, socio-director de Vikings Marketing Consulting; y Verónica Rodríguez, CEO de Versso Studio, con la moderación de Edgar Sabina.

Emprendimiento y gestión de empresas, con Alexis Amaya, CEO de Dormitorum; Inés Ruiz, Decana de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL; y Abraham Gil, Empresario y Presidente de AJE Under 30, moderados por Ramón Mendoza.

La sesión concluirá con la incorporación de nuevas altas colegiales y la entrega de diplomas del Programa de Educación Financiera.

Una tarde de reconocimiento y memoria institucional

La sesión vespertina marcará el tono emotivo de la jornada. Tras la apertura musical de Bel Canto, el acto dará paso a la entrega de diplomas conmemorativos, Bodas de Plata, Diplomas de Constancia, Bodas de Rubí y Bodas de Oro, a los colegiados con mayor trayectoria en la institución.

Se entregarán el Premio Andrés Pérez Faraudo y el Premio Arístides Ferrer, los reconocimientos más relevantes que otorga el colegio, y la jornada culminará con la distinción más alta de la institución: la entrega de Insignias de Oro y Brillantes a Benito Regalado Rodríguez, Antonio Pérez Viera, Francisco Purriños Carrasco, Samuel Cruz Palenzuela, Keila Mendoza Hernández y Ernesto D. Santana Tapia.

La clausura de la sesión estará a cargo de Rubén Rodríguez, con una presentación diseñada para poner en valor más de un siglo de historia de la institución.

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