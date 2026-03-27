La caída de un muro de contención por la borrasca Therese obliga a cortar la vía TF-42 en Garachico, en Tenerife

Un muro de contención se ha derrumbado en la madrugada de este viernes, 27 de marzo, en la carretera TF-42, en el municipio de Garachico (Tenerife). El incidente se produjo alrededor de las 5:30 horas en la zona de Risco Partido, antes de llegar al casco urbano, según informó el alcalde, José Heriberto González.

El desprendimiento ha sido calificado de "considerable" y se relaciona directamente con los efectos de la borrasca Therese, que está afectando al archipiélago en los últimos días con lluvias y condiciones meteorológicas adversas.

Aviso vecinal y actuación inmediata

El regidor destacó la importancia de la colaboración ciudadana, ya que vecinos del barrio de San Pedro y pasajeros de una guagua alertaron rápidamente de lo ocurrido. Este aviso permitió activar los protocolos de seguridad y evitar posibles daños personales.

Publicación de Facebook sobre el desprendimiento de un muro de contención en Garachico debido a la borrasca Therese.

Carretera cerrada y recomendaciones

Como consecuencia del derrumbe, la TF-42 permanece cerrada al tráfico, mientras se evalúan los daños y se llevan a cabo las labores necesarias para restablecer la circulación.

Desde el Ayuntamiento se insiste en extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.

La borrasca Therese ha dejadó episodios de inestabilidad en varias islas, con lluvias intensas que incrementaron el riesgo de desprendimientos en zonas de ladera y carreteras.