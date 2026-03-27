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La caída de un muro de contención por la borrasca Therese obliga a cortar la vía TF-42 en Garachico, en Tenerife

Vecinos de San Pedro y pasajeros de guagua alertaron al Ayuntamiento sobre el desprendimiento "considerable" en la carretera TF-42, que permanece cerrada al tráfico

Desprendimiento en la madrugada de este viernes en Garachico, en la TF 42, en la zona de Risco Partido

Desprendimiento en la madrugada de este viernes en Garachico, en la TF 42, en la zona de Risco Partido / A. G.

Aránzazu Fernández

Un muro de contención se ha derrumbado en la madrugada de este viernes, 27 de marzo, en la carretera TF-42, en el municipio de Garachico (Tenerife). El incidente se produjo alrededor de las 5:30 horas en la zona de Risco Partido, antes de llegar al casco urbano, según informó el alcalde, José Heriberto González.

El desprendimiento ha sido calificado de "considerable" y se relaciona directamente con los efectos de la borrasca Therese, que está afectando al archipiélago en los últimos días con lluvias y condiciones meteorológicas adversas.

Aviso vecinal y actuación inmediata

El regidor destacó la importancia de la colaboración ciudadana, ya que vecinos del barrio de San Pedro y pasajeros de una guagua alertaron rápidamente de lo ocurrido. Este aviso permitió activar los protocolos de seguridad y evitar posibles daños personales.

Publicación de Facebook sobre el desprendimiento de un muro de contención en Garachico debido a la borrasca Therese.

Carretera cerrada y recomendaciones

Como consecuencia del derrumbe, la TF-42 permanece cerrada al tráfico, mientras se evalúan los daños y se llevan a cabo las labores necesarias para restablecer la circulación.

Desde el Ayuntamiento se insiste en extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades.

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La borrasca Therese ha dejadó episodios de inestabilidad en varias islas, con lluvias intensas que incrementaron el riesgo de desprendimientos en zonas de ladera y carreteras.

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