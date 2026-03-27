La borrasca Therese deja heridas en 21 carreteras de Tenerife

Un total de 21 carreteras han resultado afectadas por desprendimientos, escorrentías, inundaciones y daños en la calzada en los ocho días que ha azotado Tenerife la borrasca Therese entre vías insulares y municipales.

Aunque el mal tiempo ya ha remitido y el Cabildo desactivó al mediodía de ayer su Plan de Emergencias Insular (PEIN), continúan los trabajos de revisión, limpieza y estabilización en distintos puntos para garantizar la seguridad de la circulación. También siguen produciéndose incidencias, como el desprendimiento ocurrido en la tarde de ayer en la TF-24, en el kilómetro 29 de la carretera de La Esperanza, que afectó a la circulación en ambos sentidos. También a primera hora de la tarde se procedió a la reapertura de Teno, cuyo acceso está restringido al pasado de guaguas por el Cabildo.

Del total de vías con incidencias por el temporal, 13 corresponden a carreteras insulares dependientes del Cabildo de Tenerife, mientras que ocho son carreteras municipales o locales que sufrieron afecciones derivadas de la acumulación de agua, desprendimientos o daños estructurales.

Se sabe el número de carreteras afectadas por la borrasca y las zonas donde se registraron las incidencias, pero sin embargo el Cabildo de Tenerife trabaja aún en los cálculos del coste de los daños provocados en las vías insulares mientras, por ejemplo, la Corporación Insular de Gran Canaria ya lo ha cuantificado en seis millones el pasado martes o la Consejería de Educación del Ejecutivo regional ya ha calculado en diez millones la factura por los daños a subsanar en colegios e institutos de Canarias.

Entre los ámbitos afectados por la borrasca se encuentran los accesos al Parque Nacional del Teide. Las intensas precipitaciones generaron escorrentías y desprendimientos en la TF-21, especialmente en las zonas de Cañeño y Barroso, dentro del municipio de La Orotava. Situaciones similares se registraron en la TF-24, a su paso por La Esperanza, donde la caída de material obligó a labores de limpieza y acondicionamiento.

El Día

También la TF-38, principal acceso sur al parque nacional, requirió trabajos de revisión y mantenimiento tras las lluvias.

En Anaga y el área metropolitana se concentró otro de los focos principales de incidencias. En este ámbito resultaron afectadas varias carreteras insulares –TF-12, TF-134, TF-143 y TF-13– donde se produjo la caída de piedras, algunas de gran tamaño, sobre la calzada, que llegaron a poner en peligro la seguridad y fue preciso intervenir para evitar el aislamiento de núcleos poblacionales.

Incidencias por zonas

En la TF-13, además, se registró el anegamiento del túnel de acceso a La Laguna por la Vía de Ronda, lo que provocó retenciones, si bien en dos horas la intervención de servicios de emergencia restituyó la circulación en la entrada.

En El Rosario se produjo un hundimiento en la vía de Bocacangrejo y La Nea (Costa Caricia), mientras que en la entrada a Anaga por Santa Cruz, en Valleseco, parte de la carretera sufrió daños estructurales derivados de la inestabilidad del terreno.

En Candelaria se detectaron daños en la Avenida Marítima de Las Caletillas, donde el levantamiento del asfalto, motivado entre otras razones por la fuerza del agua según las autoridades, obligó a modificar el tráfico y el transporte público de forma preventiva.

El norte de la Isla registró numerosas incidencias vinculadas a la acumulación de agua y al arrastre de materiales. En Tacoronte, las lluvias provocaron escorrentías en la carretera de El Pris y en la TF-163, mientras que en la TF-5, a la altura del punto kilométrico 16, se detectó la afección de un talud con riesgo de desprendimiento.

El Día

Especial impacto tuvo el temporal en Puerto de la Cruz, donde la carretera TF-312 resultó inundada tras un episodio de precipitaciones intensas ocurrido durante la noche, obligando a intervenir para retirar el agua y restablecer la seguridad vial.

En la comarca noroeste se registraron incidencias relevantes. La carretera TF-421, entre El Tanque y Garachico, sufrió el desprendimiento de un pequeño muro y la caída de piedras sobre la vía. Además, la TF-42 fue cerrada temporalmente por el efecto del temporal marítimo.

Especial atención requirió el acceso a Punta de Teno (TF-445), donde continúan trabajos de limpieza y seguridad, siendo una de las vías que permanecen cerradas junto a la conexión entre Tierra del Trigo y Los Silos, carretera local que permaneció clausurada durante toda la borrasca por prevención ante el riesgo de desprendimientos. En esta misma zona se produjeron incidencias en caminos locales, como el acceso a la playa de Las Arenas, en Buenavista del Norte, afectados por caídas de materiales y daños en infraestructuras agrícolas cercanas.

Cronología de afecciones

Entre el 19 y el 25 de marzo se concentraron los episodios más complejos, obligando a activar dispositivos de emergencia, realizar cierres preventivos y movilizar equipos de conservación de carreteras para garantizar la seguridad de la población.

La incidencia de la borrasca Theresa comenzó a agravarse el jueves 19 de marzo, cuando el fuerte oleaje asociado a la borrasca obligó a adoptar las primeras medidas preventivas en la red viaria del litoral norte y noroeste.

El Cabildo y los ayuntamientos procedieron al cierre de la TF-42 a su paso por Garachico, ante el riesgo derivado del temporal marítimo y la entrada de agua y piedras en la calzada. Ese mismo día también quedó cerrado el camino costero entre Sibora y La Caleta de Interián, en el municipio de Los Silos, como medida de seguridad frente al impacto del mar.

El pasado viernes día 20 el protagonismo pasó al viento y a la inestabilidad del terreno. En el municipio de El Rosario se produjo un hundimiento en la carretera que conecta Bocacangrejo y La Nea (Costa Caricia), obligando a restringir el tráfico y activar trabajos de evaluación técnica. Ese mismo día, en Buenavista del Norte, se cerró la vía de acceso a la playa de Las Arenas después de que el techo de un almacén agrícola se desprendiera por las fuertes rachas de viento.

Las incidencias comenzaron a extenderse por distintos puntos de la Isla, anticipando un empeoramiento del episodio. 21 y 22 de marzo: durante el fin de semana, las precipitaciones continuadas provocaron la saturación progresiva del terreno, especialmente en medianías y zonas montañosas. Los equipos de conservación iniciaron labores constantes de limpieza para evitar cortes prolongados, mientras se mantenía la vigilancia en Anaga, Teno y los accesos al Parque Nacional del Teide.

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

La noche del pasado martes y la madrugada del miércoles se convirtió en uno de los periodos más complicados del temporal por la intensidad de las precipitaciones, especialmente durante la noche.

En Puerto de la Cruz, la carretera TF-312 quedó completamente inundada tras la acumulación de agua, generando importantes problemas de circulación. Paralelamente, el túnel de acceso a La Laguna en la TF-13 resultó anegado, causando retenciones y obligando a la intervención de los servicios de emergencia para restablecer la seguridad vial.

El miércoles 25 se manifestaron los efectos acumulados del temporal. La humedad del terreno favoreció nuevos desprendimientos y daños estructurales. En la carretera TF-421, entre El Tanque y Garachico, se produjo el desprendimiento de un pequeño muro y la caída de una roca sobre la calzada. Ese mismo día se registró un hundimiento parcial en la vía de acceso a Anaga en la calle Naranjos Agrios de Valleseco, con siete vehículos afectados por el descalce de la vía.

Con la mejora de las condiciones meteorológicas y la ausencia de avisos adversos, el Cabildo de Tenerife desactivó ayer el Plan de Emergencias Insular (PEIN), dando por finalizado el episodio de la borrasca Therese. Las autoridades insulares confirman que las vías insulares ya permiten la circulación, aunque en algunos puntos continúan realizándose intervenciones puntuales para estabilizar taludes y atender nuevos desprendimientos. El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, recordó que el «riesgo cero no existe». Por eso pide a la ciudadanía extremar la precaución al circular, especialmente en medianías y áreas montañosas.

Por otra parte, el Cabildo ha iniciado la reapertura progresiva de los espacios naturales tras la desactivación del PEIN. Se mantienen retricciones en áreas con daños o riesgos, como Lagunetilla Chica, el Campamento Madre del Agua, senderos y pistas registradas en la plataforma Tenerife ON, así como la red de pistas para bicicletas, caballos y vehículos a motor y diversos senderos de monte, barrancos y alta montaña.

El acceso a áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos como El Lagar y Barranco de La Arena ya está autorizado de manera gradual, condicionada al estado de cada instalación, y se restablecen las autorizaciones para actividades en espacios protegidos siempre que no impliquen tránsito por zonas cerradas. Aún así, se insiste en pedir que se extremen la precaución frente a riesgos.