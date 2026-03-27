Aguere activa el nuevo gran plan para proteger el casco histórico

La Laguna activa el gran plan para proteger su casco histórico, una joya urbanística declarada Patrimonio de la Humanidad. El Ayuntamiento lagunero adjudica la realización de este nuevo marco para las peatonales: el Plan de Gestión de la Ciudad Histórica. Es una exigencia de la Unesco, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el mismo organismo internacional que catalogó al centro histórico lagunero como uno de los más ricos en patrimonio del mundo hace 25 años.

Esta nueva hoja de ruta, que guiará la conservación, planificación y desarrollo sostenible del conjunto histórico y su entorno durante los próximos años, se ha dividido en cuatro instrumentos de ordenación, cada uno adjudicado a diferentes empresas. Se ha hecho mediante procedimiento abierto y con una inversión total de 597.490 euros. Todo ello, con un periodo de ejecución de cinco años, que incluye fases sucesivas de trabajo, aplicación, seguimiento y monitorización. Además, se prevé que la primera acción de participación ciudadana pueda comenzar a finales del próximo mes de abril.

El Plan Estratégico y Operativo se ha adjudicado a CF Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, así como a Fundación Ecológica Urbana y Territorial, por un importe de 133.500 euros. Establece las estrategias para contribuir a la conservación y protección del conjunto histórico, su zona de amortiguamiento y su entorno. A este se suma el Plan de Movilidad y Diseño de Espacios Libres, que confeccionará Colin Buchanan Consultores por 218.102 euros, que desarrollará un modelo de movilidad sostenible adaptado a la identidad urbana y patrimonial del sitio, además de planificar espacios públicos de calidad. Este plan deberá contemplar infraestructuras, usos del suelo y relaciones espaciales que aseguren la integración del sitio en su contexto territorial.

Completa este bloque técnico el Plan de Iluminación, adjudicado a Intervento 2 por 135.646 euros, cuyo objetivo es diseñar un sistema lumínico respetuoso con el carácter patrimonial, capaz de reforzar la seguridad y la calidad ambiental, y que incorpore evaluaciones de impacto para evitar efectos negativos sobre el patrimonio.

Junto a estos tres instrumentos se desarrollará el Plan de Participación y Comunicación, contratado a Urbanfix por 108.241 euros. Está concebido como el eje que garantizará la apropiación social del patrimonio y su sostenibilidad mediante mecanismos participativos, inclusivos y sistemas de gobernanza colaborativa.

El Plan de Gestión de la Ciudad Histórica que prepara el Gobierno de Luis Yeray Gutiérrez tendrá mayor alcance y detallismo que la herramienta vigente que resguarda los valores universales del casco: el Plan Especial de Protección (PEP). Será más técnico, más completo y abordará muchos aspectos que no toca el PEP, lo que lo convertirá en la gran herramienta que necesita Aguere para blindar definitivamente el trazado fundado por el conquistador castellano Alonso Fernández de Lugo en 1496 y que sirvió de modelo de ciudad de paz –sin muros ni fortificaciones– al desarrollo de las primeras urbes de América. Su aprobación será, además, un paso previo para revisar el PEP.

Contar con la ciudadanía

La Laguna quiere involucrar a toda la ciudadanía, sectores e instituciones en la elaboración de este importante documento, «con el que se refuerza el compromiso de la ciudad con los nuevos requisitos y objetivos marcados por Unesco», detalla Cordobés. Tendrá un papel relevante en los aspectos cotidianos de la ciudad histórica, desde la gestión de residuos al comercio, pasando por el mobiliario urbano o las actividades y eventos en los espacios públicos. Permitirá identificar amenazas y soluciones y, entre otras novedades, incorporará el planteamiento de subvenciones adecuadas a las necesidades de los inmuebles del conjunto histórico o el estudio de la zona de amortiguamiento para mejorar los accesos y visión del conjunto histórico.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que este Plan de Gestión es «probablemente el documento más importante que afronta La Laguna desde su declaración como Patrimonio Mundial». «No es un trámite, es la herramienta que nos permitirá garantizar la conservación de nuestro Valor Universal Excepcional y, al mismo tiempo, planificar una ciudad viva, habitable y orgullosa de su identidad», detalló, para añadir: «Damos un paso histórico para contar con una herramienta que situará a La Laguna al nivel de las mejores prácticas internacionales».

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Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subraya que este instrumento supone «un cambio profundo en la manera de entender y gestionar nuestro patrimonio, ya que pasamos de una visión centrada en lo físico a un enfoque integral que incorpora movilidad, iluminación, gestión de riesgos, economía local, participación y sostenibilidad». «Será un documento vivo, con indicadores, seguimiento y capacidad de adaptación a una sociedad en continuo cambio», concluyó.