La Aemet pronostica subida de temperaturas, heladas en cumbres y viento fuerte este sábado en Tenerife

Los cielos poco nubosos o con solo algunos intervalos de nubes predominarán en Canarias este sábado, cuando solo se espera alguna posible lluvia débil y dispersa, si bien el viento seguirá soplando fuerte, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que anuncia temperaturas casi sin cambios.

La máxima alcanzará los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 21 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será en ambas capitales de 17 grados, de acuerdo su pronóstico, que apunta que el viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte locales en varias zonas.

Los vientos del nordeste predominarán también en las aguas del archipiélago, donde tendrán fuera 4 a 6 y habrá marejada o fuerte marejada, con mar del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción el tiempo para el sábado, por islas, es la siguiente:

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en cumbres centrales y resto de vertientes, con algún intervalo en el sur en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en medianías, salvo en litorales norte y este, donde no se esperan cambios. Posibles heladas en cumbres centrales del Teide. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, salvo en zonas bajas del norte donde no se esperan cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste en horas nocturnas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas, y sin cambios en costas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 15

LANZAROTE

Inicialmente nuboso en el norte tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

FUERTEVENTURA

Inicialmente nuboso en la mitad norte y oeste, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas de interior y al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, que puede llegar a ser moderado en medianías, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte en esas zonas por la tarde. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21