Tenerife recupera la normalidad en sus carreteras tras la borrasca Therese pese a incidencias puntuales

La borrasca Therese ha provocado numerosas incidencias en la red viaria de Tenerife, con desprendimientos, escorrentías, caída de materiales y daños en el asfalto en distintos puntos de la isla. El consejero de Carreteras del Cabildo, Dámaso Arteaga, ha explicado que todos los incidentes están siendo atendidos por los equipos de conservación, que trabajan de forma coordinada para recuperar la normalidad de manera progresiva.

Aunque la mayoría de las carreteras permanecen abiertas, el Cabildo ha advertido de que se están realizando cortes intermitentes en algunas vías debido a trabajos de estabilización de taludes, especialmente para evitar que zonas como Anaga y Teno queden aisladas.

Arteaga ha insistido en que el riesgo cero no existe y ha pedido a la población extremar la precaución ante posibles nuevos desprendimientos tras las intensas lluvias.

Accesos al Teide y norte, entre los más afectados

Entre las vías más afectadas destacan los accesos al Parque Nacional del Teide. En la TF-21, en La Orotava, se registraron desprendimientos en zonas como Cañeño y Barroso, mientras que la TF-24, en La Esperanza, presentó problemas similares. En el norte, también se han producido incidencias en Tacoronte, donde se detectaron escorrentías y afecciones en la TF-5, así como en Puerto de la Cruz, donde la TF-312 llegó a inundarse.

La situación ha sido especialmente compleja en la zona de Anaga, con incidencias en carreteras como la TF-12, TF-134, TF-143 y TF-13, donde se registró la caída de piedras de gran tamaño. También se han producido daños en la TF-421, entre El Tanque y Garachico, así como en la conexión entre Tierra del Trigo y Los Silos, una vía clave en el noroeste.

Desprendimientos en Los Silos / E. D.

Trabajos a corto y largo plazo

Durante el temporal se ha trabajado intensamente en la limpieza y acondicionamiento de carreteras, incluyendo accesos al Teide y la vía hacia Punta de Teno. El Cabildo ya planifica actuaciones a medio y largo plazo, como el mallado de taludes y la canalización de aguas, para prevenir futuras incidencias.

Finalmente, Arteaga ha reconocido la labor del personal de Carreteras, Medio Ambiente, empresas conservadoras y ayuntamientos, destacando su trabajo para garantizar la seguridad y restablecer la circulación lo antes posible