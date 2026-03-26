Tenerife recibe tanta lluvia como en todo un año

Las lluvias acumuladas durante los ocho días de Therese, la borrasca más larga que se recuerda, alcanzan en algunos puntos de Tenerife, como Vilaflor y los altos de La Orotava, valores similares a los de todo un año, con más 400 litros por metro cuadrado. Solo la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles, el intervalo con mayores aguaceros de esta semana de temporal, estos niveles estuvieron por encima de los 120 litros por metro cuadrado en el municipio orotavense. De ahí que el agua corra por los barrancos y los acantilados como pocas veces se ha visto, con saltos de agua en Los Gigantes, Vilaflor o el macizo de Anaga.

La intensidad extraordinaria de estos últimos chaparrones también se ha dejado sentir –y mucho– en las 21 balsas que están operativas en este momento en Tenerife (de las 23 totales) para la recogida de agua de lluvia que se destina al riego agrícola. En solo tres días, entre el lunes y ayer miércoles, el volumen de los embalses se ha incremento en 884.393 metros cúbicos, una cantidad equivalente a la que llenaría 354 piscinas olímpicas. De 3,1 millones de metros cúbicos se ha pasado en este corto margen de tiempo a 4 millones. La red tinerfeña de balsas se queda al 80% de su capacidad, el séptimo mejor dato a estas alturas de año de las dos últimas décadas.

El temporal se aleja –parece que ya de forma definitiva, incluidos los últimos núcleos tormentosos aislados– tras la peor jornada de estos ocho días de mal tiempo generalizado, con precipitaciones, fuertes vientos y mareas que invadieron algunas zonas del litoral. En la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles, las trombas de agua cayeron sobre todo en el norte de la Isla, en especial en los altos de La Orotava y Tacoronte. Residentes de estos dos municipios y del vecino Puerto de la Cruz vivieron momentos de máxima tensión como consecuencia de las inundaciones, que se concentraron en núcleos como El Pris, Mesas del Mar, La Florida y la plaza del Charco. La Isla llegó a estar en alerta máxima entre las 21:00 y las 2:30 horas de la madrugada y se activó el sistema Es Alert –con un mensaje a los teléfonos móviles de los isleños– por primera vez en un temporal. En total, se registraron más de 700 incidencias solo en Tenerife, sobre todo inundaciones y desprendimientos, que obligaron a cortar varias carreteras. No fueron pocos los vecinos, además, que se pasaron el día achicando agua y retirando barro de viviendas, aparcamientos y locales, sobre todo en los cuatro puntos mencionados.

Carreteras cerradas

Solo permanecen cerradas por precaución los tres accesos al Teide (La Esperanza, La Orotava y Vilaflor) y la carretera que comunica Buenavista del Norte con Punta de Teno (TF-445). Por esta misma razón continúa en vigor la prohibición de acceder a los senderos, pistas forestales, zonas recreativas y espacios naturales protegidos.

El reguero de afecciones ha sido tal que el Gobierno de España anunció ayer que ya trabaja para que «a la mayor brevedad posible» el Consejo de Ministros declare Canarias como «zona catastrófica», según aseguró el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres. Esto significa que se articularán medidas económicas para la recuperación de las infraestructuras afectadas –principalmente carreteras– y los daños a particulares, en las que el Estado pondrá al menos el 50%.

En cuanto a la coordinación entre las administraciones locales y la estatal, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, lanzó una crítica en medio del diluvio. Reclamó en concreto que las corporaciones insulares puedan activar a la Unidad Militar de Emergencia (UME), dependiente del Ministerio de Defensa y que tiene unidades en Tenerife y Gran Canaria, a través de un cambio en la normativa de protección civil. Para Dávila, lo ocurrido con la borrasca Therese «sobrepasó todos los límites» por la «absoluta miopía» del Estado.

La noche del martes, a eso de las 21:00 horas, una vez que núcleos tormentosos aislados muy cargados de humedad se anclaron sobre Tenerife, el Cabildo elevó la alerta al nivel 2, con lo que el liderazgo de la coordinación pasó al Gobierno de Canarias y la Isla pudo reclamar el despliegue de la UME. La alerta volvió a nivel 1 cinco horas y media después, por lo que volvía al control del Cabildo. Aún así, Rosa Dávila recordó que las corporaciones insulares llevan «años» reclamando una modificación legal porque son las que tienen los recursos y la dirección de las emergencias.

Ya sin viento y sin fenómenos costeros adversos, las copiosas precipitaciones del último arreón de Therese también provocaron nuevos cortes en el suministro eléctrico que afectaron a 2.500 personas. Todos se resolvieron en horas o minutos. Pero no todo fueron malas noticias. Aparte del llenado de las balsas para alimentar el campo, la borrasca se despidió con otra nevada en el Parque Nacional del Teide, que volvió a llenar las redes sociales de imágenes con el manto blanco del volcán y llenó el acuífero bajo las Cañadas, donde el agua llega a los 2.000 metros de altitud.

El balance pluviométrico también es extraordinario tras un otoño e invierno que también han sido muy lluviosos. Si en los primeros días de la borrasca Therese (a finales de la semana pasada) llovió principalmente en el sur y la Isla Baja, en los últimos arreones de la noche del martes y la madrugada de ayer lo hizo en el norte, con datos acumulados en algunos puntos similares a los de todo un año. En estos últimos aguaceros, que provocaron inundaciones y desprendimientos, llegaron a acumularse precipitaciones en los altos de La Orotava de más de 120 litros por metro cuadrado. Hay un problema que seguirá latente los próximos días: los desprendimientos.

Las copiosas precipitaciones han dejado a las 21 balsas que están activas en la actualidad en Tenerife (de las 23 totales) al 80% de su capacidad, según el último balance de ayer. El incremento de agua ha sido sobresaliente en apenas tres días, entre el lunes y ayer miércoles. Han entrado 884.393 metros cúbicos, con lo que los embalses han pasado de 3,1 millones a 4 millones de los 5 de capacidad total. Es el séptimo mejor dato a estas alturas del año en dos décadas. Destaca la situación de tres de las mayores balsas de Tenerife. Montaña de Taco (Buenavista, la mayor con capacidad de 822.000 metros cúbicos) está al 97,2%, Valle Molina (Tegueste, 614.000) al 100%, y El Saltadero (Granadilla, 458.000) al 99,1%.

Los aguaceros que cayeron entre la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles obligaron a cortar carreteras como la TF-12 (de San Andrés a La Laguna), por la caída de una piedra de gran tamaño; y la TF-13, a la altura de Bajamar, por un desprendimiento. En la autopista del norte (TF-5 ) se cortó un carril para retirar ramas y en la TF-21 (acceso al Teide por La Orotava), los operarios trabajaron para despejar la vía. La TF-312 de Puerto de la Cruz se limpió tras la inundación de un tramo durante la noche, al igual que las vías TF-344, TF-436 y TF-24, donde los desprendimientos se pudieron solventar.

Las precipitaciones han sido intensas pero no han dejado a vecinos aislados en Tenerife, en contra de lo que ha ocurrido en Gran Canaria o La Gomera, ni se han desarrollado evacuaciones, salvo las seis personas rescatadas el martes del barranco de Santos y que viven en una cueva. Muchos sí tuvieron que esmerarse ayer para achicar agua y retirar el lodo y el barro de sus casas, aparcamientos y locales comerciales, especialmente en los puntos más afectados de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza. Entre las principales consecuencias también destacan cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas, aunque el servicio se repuso en la mayoría de los casos en un breve plazo de tiempo.