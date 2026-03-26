EN DIRECTO | Tenerife rebaja la emergencia a nivel 1 tras casi 600 incidencias por la borrasca Therese

Desprendimiento en la carretera de acceso a Tierra del Trigo en Los Silos por la borrasca Therese / El Día

Desprendimiento en la carretera de acceso a Tierra del Trigo en Los Silos por las consecuencias de la borrasca Therese. La vía lleva cerrada toda la borrasca por prevención.

Se trata de una de las arterias que conecta con El Tanque y los vecinos la usan como conexión con el sur de la isla.