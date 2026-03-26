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EN DIRECTO | Tenerife rebaja la emergencia a nivel 1 tras casi 600 incidencias por la borrasca Therese

La isla deja atrás la alerta máxima tras una noche con cerca de 600 incidencias, aunque mantiene la vigilancia por desprendimientos y daños en carreteras

Solo un vecino permanece en el albergue tras el desalojo de El Pris en Tacoronte

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El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Víctor de Castro

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife ha rebajado a nivel 1 la situación de emergencia tras la mejora de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Therese, aunque mantiene medidas preventivas ante los efectos acumulados del temporal. La isla ha registrado cerca de 600 incidencias durante la noche, principalmente en el norte, con desprendimientos, cortes de luz y afecciones en la red viaria. Sigue en este directo el minuto a minuto de la evolución del temporal y las labores de recuperación en los distintos municipios.

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