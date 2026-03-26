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EN DIRECTO | Tenerife rebaja la emergencia a nivel 1 tras casi 600 incidencias por la borrasca Therese
La isla deja atrás la alerta máxima tras una noche con cerca de 600 incidencias, aunque mantiene la vigilancia por desprendimientos y daños en carreteras
Tenerife ha rebajado a nivel 1 la situación de emergencia tras la mejora de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Therese, aunque mantiene medidas preventivas ante los efectos acumulados del temporal. La isla ha registrado cerca de 600 incidencias durante la noche, principalmente en el norte, con desprendimientos, cortes de luz y afecciones en la red viaria. Sigue en este directo el minuto a minuto de la evolución del temporal y las labores de recuperación en los distintos municipios.
Un destacamento de la UME se encuentra en La Gomera para atender la situación de emergencia en la isla por la borrasca Therese.
Desprendimiento en la carretera de acceso a Tierra del Trigo en Los Silos por las consecuencias de la borrasca Therese. La vía lleva cerrada toda la borrasca por prevención.
Se trata de una de las arterias que conecta con El Tanque y los vecinos la usan como conexión con el sur de la isla.
Raúl Robledo
Cambio radical de tiempo en Tenerife: las nubes se van retirando, pero el viento sigue presente
Aunque el tiempo mejora en el sur y oeste de la isla, el norte continuará nuboso con lluvias débiles y el viento fuerte persistirá en todo el archipiélago
Almudena Cruz
El paso de la borrasca Therese en primera persona: "Esto era como un río"
Carmen León, vecina de la calle La Salema, relata cómo el agua entró en su casa, donde nació y creció, obligándola a sacar el agua sin cesar mientras temía un incendio
Humberto Gonar
"Escuché un estampido y vi que la calle se había caído": el desplome en Valleseco afecta a siete coches y provoca un desalojo
Balance del paso de la borrasca Theresa este miércoles por Anaga: un muerto en El Draguillo más una desalojada y siete coches afectados en Valleseco
Leticia Dorta Lemus
La borrasca Therese asusta a los restaurantes de la plaza del Charco en Puerto de la Cruz: "El agua nos llegaba por las rodillas"
La lluvia incesante y duradera del martes por la noche pilla desprevenidos a varios establecimientos que se encontraban abiertos y «en plena faena»
Declarado el Nivel 2 en La Gomera por la borrasca Therese y se activa a la UME
Ante la situación de emergencia, el Gobierno de Canarias ha enviado mensajes ES-Alert a la población gomera, instando a evitar desplazamientos no esenciales y a seguir las indicaciones de Protección Civil.
Suspenden las clases en turno de tarde y noche en La Gomera ante las fuertes lluvias de 'Therese'
El Cabildo ha activado la fase de emergencia y recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios.
Antonio Molina, vecino de El Pris afectado por la borrasca Therese: "Nos vimos muy apurados, el agua pasaba por encima de los coches"
Antonio Molina, propietario de una vivienda en El Pris, relata cómo el agua arrancó tapas metálicas y convirtió su garaje en un lodazal, aunque agradece la ayuda vecinal.
El Gobierno de Canarias utiliza el ES-Alert en La Gomera para confinar Valle Gran Rey por lluvias intensas
El Gobierno de Canarias activa una alerta a móviles ante el riesgo en Valle Gran Rey, donde se concentran las precipitaciones más fuertes
- La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Hallan muerto a Polo, el guardián del Draguillo, en la pista de Benijo
- La borrasca Therese obliga a desalojar a unas 30 personas de tres edificios de El Pris, en Tacoronte
- Peligro extraordinario' por lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife
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