El restaurante de Tenerife que destaca por su especialidad en arroces: "dicen que esta es la auténtica paella valenciana"

En Tenerife, más concretamente en la capital hay un restaurante que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para los amantes de los arroces. Se trata del Restaurante El Picú, un establecimiento que lleva siete años abierto y destaca por la calidad en sus elaboraciones.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el restaurante y no han dudado en compartir la gratificante experiencia con sus seguidores. "Hay una arrocería en el centro de Santa Cruz a la que le habíamos echado el ojo hace tiempo", afirman.

Variedad de entrantes

En su visita, como aperitivo el local les sirvió tortilla. Como entrantes, se decantaron por la el tomate con burrata para abrir el apetito. Los pimientos del piquillo rellenos fue un antojo de Jonay que estaba "fuera de carta" y las gambas al ajillo. Como detalle de la casa, "la señora quiere que por favor probemos las croquetas de jamón ibérico y puerro", aclaran en el vídeo.

Especialista en arroces

El arroz es uno de los puntos fuertes del restaurante, "tienen gran variedad de arroces y para el que nosotros probamos utilizan un arroz ecológico de Calasparra", explican. Los creadores de contenido eligieron la paella valenciana, elaborada con pollo, conejo, garrofón y judías verdes planas, cuatro ingredientes imprescindibles en este tipo de arroz. "Aquí dicen que esta es la auténtica paella valenciana", comentan.

Como broche final, probaron la torrija con helado y el milhojas del que destacan su tamaño, "nunca nos habían puesto uno tan largo".

Horario y ubicación

Restaurante El Picú se encuentra en la calle Imeldo Serís, 106, en Santa Cruz de Tenerife. Cuneta con 4,6 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado sus elaboraciones.

Abre miércoles y jueves de 9:00 a 17:00 horas, mientras que viernes, sábado y domingo reduce su horario y comienza el servicio a las 13:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.