Nuevos desprendimientos en Tenerife tras la borrasca Therese: cortes de tráfico en la carretera de Tierra del Trigo en Los Silos
Dos puntos afectados en esta conexión clave entre Los Silos y El Tanque, utilizada habitualmente como enlace hacia el sur de la isla
Santa Cruz de Tenerife
La borrasca Therese sigue dejando incidencias en Tenerife con desprendimientos en la carretera de acceso a Tierra del Trigo, en el municipio de Los Silos.
La vía, que permanece cerrada desde el inicio del episodio meteorológico por prevención, ha registrado al menos dos puntos con desprendimientos, lo que complica aún más su reapertura.
Se trata de una carretera especialmente utilizada por los vecinos como conexión entre Los Silos y El Tanque, además de servir como alternativa para desplazamientos hacia el sur de la isla.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución y evitar la zona, ya que las condiciones meteorológicas y el estado del terreno siguen favoreciendo nuevos desprendimientos.
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