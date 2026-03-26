Izaña y el Roque de los Muchachos, los lugares donde más lluvias descargó la borrasca Therese en Canarias

La borrasca Therese se aleja de Canarias después de ocho días de temporal que han dejado acumulados históricos de lluvia y un impacto generalizado en varias Islas. Este miércoles se registraron algunos de los mayores acumulados diarios del temporal en zonas de gran altitud. Destacan los 118 litros por metro cuadrado en Izaña, en Tenerife, y 105,4 litros en el Roque de los Muchachos, en La Palma.

También sobresalen los 81,2 litros en Vallehermoso (Alto Igualero) y los 67,6 litros en Arure, en La Gomera, además de los 52,4 litros en El Paso, en La Palma, en solo una jornada.

Pero el balance del episodio va mucho más allá de esos picos diarios. En las zonas altas de Tenerife, como Vilaflor y los altos de La Orotava, las lluvias acumuladas superan los 400 litros por metro cuadrado, unas cifras equivalentes a todo un año de precipitaciones centradas en apenas ocho días. Solo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se recogieron más de 120 litros por metro cuadrado en La Orotava en el momento más intenso del temporal.

Estas lluvias han dejado imágenes poco habituales en Tenerife, con barrancos desbordados y cascadas de agua en enclaves como Los Gigantes o el macizo de Anaga.

Las balsas de Tenerife aumentan su volumen

El paso de Therese también ha tenido un efecto positivo para el campo. Las 21 balsas operativas de Tenerife han aumentado su volumen en 884,393 metros cúbicos en solo tres días, una cifra equivalente a 354 piscinas olímpicas. El agua almacenada ha pasado de 3,1 a 4 millones de metros cúbicos, situando la red insular al 80% de su capacidad, uno de los mejores registros de las últimas dos décadas para esta época del año.

Pese a ello, el temporal también ha dejado una noche especialmente complicada en Tenerife. Entre el martes y el miércoles, el norte de la isla concentró algunas de las lluvias más intensas, especialmente en Tacoronte, donde se registraron 102 litros por metro cuadrado.

Inundaciones en varios puntos de Tenerife

Además, varias zonas sufrieron inundaciones y anegaciones, entre ellas El Pris, Mesas del Mar y la Plaza del Charco, donde muchos vecinos tuvieron que achicar agua y retirar barro de viviendas y locales. En total, se contabilizaron más de 700 incidencias en Tenerife, la mayoría relacionadas con inundaciones y desprendimientos que provocaron cortes de carreteras.

Durante esas horas críticas, Tenerife permaneció en alerta máxima y, por primera vez en un temporal, se activó el sistema de avisos masivos Es Alert, con mensajes enviados a los teléfonos móviles de la población.

Con el alejamiento definitivo de la borrasca Therese, Canarias recupera poco a poco la estabilidad tras uno de los episodios meteorológicos más intensos y prolongados que se recuerdan en las islas.