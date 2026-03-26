Canarias dice "basta ya" a las colas en los controles del aeropuerto de Tenerife Sur

El Gobierno de Canarias dice «basta ya» al caos en los controles de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur. La consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, Jessica de León, denunció este jueves que la gestión del puesto fronterizo de la instalación de Granadilla de Abona es «insostenible» y anunció que ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez una solución «urgente».

Las colas en los controles de pasaportes del aeródromo internacional, también conocido como Reina Sofía, afectan a los turistas procedentes del exterior de los países Schengen, sobre todo a los británicos, los que más visitan la Isla.

Después de las quejas repetidas del Cabildo de Tenerife y las asociaciones empresariales contra una situación que deteriora la imagen de la Isla y de su principal sector económico, el turismo, el Ministerio del Interior, que tiene la competencia de estos puestos fronterizos, anunció medidas.

Retención en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur. | E. D. / E. D.

Se mantienen las deficiencias

Así, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguró que el pasado mes de julio iba a incrementar la plantilla de la Policía Nacional adscrita a esta instalación en 32 efectivos y además iba a instalar 36 máquinas de reconocimiento biométrico para agilizar el control de los pasaportes. Las deficiencias, sin embargo, se mantienen, debido principalmente a que la gran mayoría de las máquinas no funcionan.

En respuesta a una pregunta de la parlamentaria de Vox Paula Jover en una comisión parlamentaria, la consejera regional de Turismo remarcó ayer que ha trasladado su malestar al ministro de Turismo, Jordi Hereu, debido a la «falta de previsión» tanto del Ministerio de Transportes como del Ministerio del Interior.

En opinión de Jessica de León, lo que se debería haber hecho es «reforzar» la red de aeropuertos en Canarias por parte del Ministerio del Interior «en previsión de que esas máquinas no funcionaran» a raíz de los cambios impuestos con el ‘Brexit’, especialmente porque Canarias «recibe a seis de cada diez turistas británicos que están entrando en España».

Ya Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Turismo, había cargado duramente contra la falta de medios en el séptimo aeropuerto con más movimiento de pasajeros de España en 2025, con casi 14 millones. «Que no vengan a contarnos nada desde Madrid con lo que estamos padeciendo en el Reina Sofía», afirmó Afonso, quien matizó que desde hace más de un año el Cabildo viene advirtiendo al Ministerio del Interior del colapso.

En mayo, la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, y el propio Lope Afonso solicitaron una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña, Jesús Javier Plata Vera, y con responsables de Aena para abordar las colas en el control de pasaportes del Tenerife Sur.

La petición se produjo tras un episodio registrado unos días antes por la noche, cuando más de 500 pasajeros permanecieron durante horas esperando en una sala atestada para pasar el control fronterizo, una situación que ha sido denunciada por los propios afectados y que evidenció, según Dávila y Afonso, «las graves deficiencias en este servicio esencial».

Aglomeración de pasajeros en la sala de control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur. / LP / DLP

Un escenario repetitivo

Este escenario caótico en el inicio de las vacaciones de miles de turistas en Tenerife se ha repetido desde entonces. José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST), ha llamado la atención sobre el impacto que esta «reiterada» situación tiene en el principal mercado turístico de Tenerife, el británico. «Es un problema enquistado en el aeropuerto Reina Sofía que Aena no ha resuelto de momento».

La patronal hotelera de la provincia tinerfeña también se ha sumado a estas críticas. Ashotel señaló a la «inacción» conjunta de Aena, responsable de las infraestructuras aeroportuarias, y del Ministerio del Interior, encargado de dotar de agentes policiales y equipos de control fronterizo. El resultado, asegura la patronal, es «un deterioro constante de la experiencia del visitante en uno de los principales aeropuertos turísticos del país, primer punto de entrada a Europa para miles de viajeros no comunitarios».

El problema ha alcanzado repercusión internacional tras la viralización de varios vídeos en redes sociales, uno de ellos con más de ocho millones de visualizaciones, en el que se ven las colas masivas de pasajeros esperando el control policial. Otro vídeo muestra al menos una veintena de máquinas biométricas fuera de servicio, sin personal suficiente que supla su función. n