Cambio radical de tiempo en Tenerife: las nubes se van retirando, pero el viento sigue presente

Canarias se despide de la borrasca Therese y afronta este jueves una jornada marcada de nuevo por el viento fuerte y por rachas muy fuertes en puntos concretos del archipiélago, aunque con una tendencia a la retirada de la nubosidad, que quedará más concentrada en las vertientes del norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a lluvias débiles y ocasionales en esas zonas y a pocos cambios en las temperaturas.

En Tenerife, la previsión concentra la nubosidad en el norte y nordeste, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos poco nubosos, aunque por la tarde podrían aparecer nubes en el sur y no se descarta alguna lluvia débil o localmente moderada. Aemet señala también la posibilidad de heladas débiles en el Teide. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en cumbres y en la vertiente oeste, mientras que descenderán de forma ligera en la vertiente norte. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 17 grados de mínima y 22 de máxima.

El viento soplará moderado de componente norte o nordeste en el archipiélago, con intervalos localmente fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes ocasionales. En Tenerife, esos intervalos de fuerte se esperan sobre todo en el extremo noroeste y en la fachada sureste del área metropolitana.

En el mar, el viento será también del norte o nordeste, con fuerza 4 a 5 y posibles intervalos de 6 en algunas zonas, acompañado de marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión por islas

Tenerife

Nuboso en el norte y noreste con probables lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. Poco nuboso en el resto, con intervalos nubosos en el sur durante la tarde y posibilidad de alguna precipitación débil o localmente moderada. Las mínimas tendrán pocos cambios y podrán darse heladas débiles en el Teide. Las máximas subirán ligeramente en cumbres y en la vertiente oeste, y bajarán ligeramente en la norte. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la fachada sureste del área metropolitana, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 grados.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 grados.

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. En el resto habrá cielos poco nubosos, con algunos intervalos ocasionales en el oeste. Las mínimas registrarán algún ligero descenso en el interior y las máximas subirán en cumbres; en el resto habrá pocos cambios. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste y posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 21 grados.

El Hierro

Se esperan cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas tendrán pocos cambios, salvo ligeros descensos locales en zonas orientadas al norte. El viento soplará moderado del noreste, con intervalos de fuerte en los extremos sur y oeste y en la zona de El Pinar, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Valverde: 13 / 16 grados.

Lanzarote

La isla comenzará con cielos nubosos y baja probabilidad de alguna lluvia débil. Durante la tarde se abrirán claros ocasionales en el sur y el este. Las temperaturas apenas cambiarán. El viento será moderado de componente norte, con algún intervalo de fuerte en el interior.

Arrecife: 16 / 22 grados.

Fuerteventura

Ambiente nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y apertura de claros en el sur y el este durante la tarde. Las temperaturas tendrán pocos cambios. El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en zonas del interior y en Jandía.

Puerto del Rosario: 17 / 22 grados.

Gran Canaria

El norte permanecerá nuboso y con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, mientras que el resto de la isla se mantendrá poco nuboso o despejado. Las máximas bajarán ligeramente en el norte, con un descenso que podrá ser moderado en medianías, y seguirán sin cambios en el resto. Las mínimas variarán poco, salvo ligeros ascensos en costas. El viento será moderado del norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste y baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

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Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 grados.