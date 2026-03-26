La borrasca Therese provoca el desprendimiento de parte de una fachada en La Laguna

El desprendimiento de parte de la fachada de un edificio en La Laguna ha obligado a intervenir a primera hora de este jueves a los Bomberos de Tenerife, en una actuación marcada por los efectos del paso de la borrasca Therese en la isla.

El incidente se produjo en la calle Obispo Rey Redondo, donde los efectivos del parque de La Laguna fueron activados a las 5:24 horas por la Central de Coordinación a través del 112. A su llegada, procedieron a realizar labores de saneamiento de la estructura dañada con el objetivo de eliminar cualquier riesgo para los viandantes. En el operativo también participó la Policía Local.

Este suceso se enmarca dentro de una jornada con múltiples intervenciones relacionadas con el temporal. Durante el miércoles, los bomberos actuaron en al menos cuatro servicios en distintos puntos de Tenerife, concretamente en La Orotava, Tacoronte, La Victoria de Acentejo y Santa Cruz.

Uno de los incidentes más destacados tuvo lugar en el barrio de Valleseco, en Santa Cruz, donde ocho vehículos estuvieron a punto de precipitarse tras el desprendimiento de una ladera. Los efectivos colaboraron con la Policía Local para asegurar la zona, apuntalando los coches hasta que pudieron ser retirados con grúas.

Andrés Gutiérrez

Asimismo, varias viviendas se vieron afectadas por la entrada de agua debido a las lluvias persistentes. En estos casos, los equipos de emergencia realizaron trabajos de achique y saneamiento para evitar daños estructurales mayores y posibles desprendimientos.

Las incidencias no se limitaron únicamente a los efectos directos del agua. En La Laguna, los bomberos también intervinieron a las 21:35 horas del miércoles en el camino Boca Tuerta, donde llevaron a cabo la limpieza de la calzada tras el vertido de líquidos provocado por un accidente de tráfico.

Por otro lado, en el municipio de Guía de Isora, efectivos del parque fueron movilizados a las 10:45 horas por un incendio en un recinto de Alcalá. El fuego se originó en una secadora, por lo que los bomberos procedieron a su extinción y a la desconexión del cuadro eléctrico para evitar nuevos riesgos, en coordinación con la Policía Local.

El paso de la borrasca Therese sigue dejando así un reguero de incidencias en la isla, obligando a los servicios de emergencia a mantener la vigilancia ante posibles nuevos desprendimientos, acumulaciones de agua y situaciones de riesgo en diferentes puntos de Tenerife.