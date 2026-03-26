Arona
Arona refuerza la atención a domicilio de mayores dependientes
El Ayuntamiento del municipio sureño incorpora dos nuevos proyectos centrados en el cuidado de personas con demencias y deterioro cognitivo
El Ayuntamiento de Arona, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha aprobado ya el Plan Estratégico de Subvenciones 2026, un documento que permitirá financiar 36 proyectos sociales dirigidos a atender las principales necesidades del municipio, reforzar la atención a las personas más vulnerables y consolidar la colaboración con el tejido asociativo.
El plan recoge una amplia batería de actuaciones en ámbitos como la dependencia, la discapacidad, la inclusión social, la atención a personas sin hogar, la igualdad, el acompañamiento a pacientes oncológicos, la intervención comunitaria y la atención de emergencia, con el objetivo de dar una respuesta más cercana, eficaz e integral a la realidad social de Arona. Entre sus principales novedades figura el refuerzo del área de dependencia con la incorporación de dos nuevos proyectos centrados en la atención a personas con demencias y deterioro cognitivo, orientados a mejorar su autonomía, bienestar y calidad de vida. En esta misma línea, el documento incorpora el proyecto ARCA, una nueva iniciativa de atención domiciliaria a personas mayores y en situación de dependencia que contempla servicio de comida adaptada, apoyo en compras, gestión de medicación y acompañamientos.
Este nuevo recurso viene a complementar el proyecto Roseta, centrado en la intervención integral frente a la soledad no deseada y en la mejora de la integración social, dentro de una estrategia que busca reforzar la atención a las personas mayores desde una perspectiva preventiva, comunitaria y de cuidados, explicaron desde el Ayuntamiento de la comarca sur tinerfeña.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destacó que «este plan refleja el compromiso del gobierno municipal con las personas y con una política social útil, cercana y capaz de responder a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas».
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