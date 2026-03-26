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¿Afecta el cambio de hora a los conductores? La DGT confirma los efectos que tiene al volante en Tenerife

Los conductores deben de seguir una serie de recomendaciones para circular tras el cambio horario

Consejos de la DGT para evitar accidentes

Consejos de la DGT para evitar accidentes

Helena Ros

Helena Ros

En la madrugada de este sábado, 28 de marzo, entra en vigor el horario veraniego, o lo que es lo mismo, los relojes se adelantan una hora (a las 2:00 serán las 3:00). Este cambio de hora puede afectar negativamente a los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores de que este cambio repentino puede provocar efectos negativos en los conductores y, asimismo, empeorar la capacidad para conducir de manera segura.

Consecuencias del cambio de hora en los conductores

El cambio de hora puede provocar fatiga, somnolencia o distracciones al volante. Estos síntomas no solo puede presentarse el día del ajuste horario, sino que puede durar hasta tres o cuatro días. Por ello, los agentes recomiendan extremar la precaución durante los desplazamientos para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Síntomas de somnolencia al volante

La falta de descanso o el sueño afecta gravemente a los conductores, aumentando el riesgo de accidentes de tráfico en las carreteras. El cambio de hora puede influir en que las personas se sientan más cansadas al volante y, por lo tanto, no presta plena atención a lo que puede ocurrir en la vía. La somnolencia al volante se presenta con síntomas claros:

  • Microsueños o cierre involuntario de los ojos
  • Parpadeo excesivo y sensación de ojos pesados
  • Boca seca por esfuerzo prolongado y falta de hidratación
  • El conductor empieza a notar falta de coordinación en sus movimientos al volante
  • Dolor o rigidez muscular, especialmente en cuello y hombros
  • Dificultad para concentrarse y despistes continuos durante el desplazamiento
  • Irritabilidad o ansiedad ante determinadas situaciones de tráfico
Cambio de hora.

El cambio de hora también afecta a la conducción / SHUTTERSTOCK

¿Cómo pueden adaptarse al cambio de hora?

El cambio de hora es inevitable, pero los conductores puede adoptar una serie de medidas que les ayudara a reducir los efectos de ajuste horario:

Noticias relacionadas y más

  • Mantener un horario estable de sueño: dormir ocho horas es fundamental, y para ello, evitar alteraciones en las horas de descanso es imprescindible.
  • Cuidar la dieta: mantener una alimentación equilibrada y reducir la cafeína y los azúcares ayudará a los conductores a descansar mejor y, por lo tanto, evitar la somnolencia al volante.
  • Evitar viajes largos sin descanso: si tienes pensado comenzar tus vacaciones de Semana Santa al día siguiente del cambio horario, se recomienda descansar lo suficiente, realizar paradas cada 2 kilómetros o cada dos horas y alternar la conducción si viajes con alguien más que tenga el carné de conducir.

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