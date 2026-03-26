¿Afecta el cambio de hora a los conductores? La DGT confirma los efectos que tiene al volante en Tenerife

En la madrugada de este sábado, 28 de marzo, entra en vigor el horario veraniego, o lo que es lo mismo, los relojes se adelantan una hora (a las 2:00 serán las 3:00). Este cambio de hora puede afectar negativamente a los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores de que este cambio repentino puede provocar efectos negativos en los conductores y, asimismo, empeorar la capacidad para conducir de manera segura.

Consecuencias del cambio de hora en los conductores

El cambio de hora puede provocar fatiga, somnolencia o distracciones al volante. Estos síntomas no solo puede presentarse el día del ajuste horario, sino que puede durar hasta tres o cuatro días. Por ello, los agentes recomiendan extremar la precaución durante los desplazamientos para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Síntomas de somnolencia al volante

La falta de descanso o el sueño afecta gravemente a los conductores, aumentando el riesgo de accidentes de tráfico en las carreteras. El cambio de hora puede influir en que las personas se sientan más cansadas al volante y, por lo tanto, no presta plena atención a lo que puede ocurrir en la vía. La somnolencia al volante se presenta con síntomas claros:

Microsueños o cierre involuntario de los ojos

o cierre involuntario de los ojos Parpadeo excesivo y sensación de ojos pesados

y sensación de ojos pesados Boca seca por esfuerzo prolongado y falta de hidratación

por esfuerzo prolongado y falta de hidratación El conductor empieza a notar falta de coordinación en sus movimientos al volante

en sus movimientos al volante Dolor o rigidez muscular , especialmente en cuello y hombros

, especialmente en cuello y hombros Dificultad para concentrarse y despistes continuos durante el desplazamiento

y despistes continuos durante el desplazamiento Irritabilidad o ansiedad ante determinadas situaciones de tráfico

El cambio de hora también afecta a la conducción / SHUTTERSTOCK

¿Cómo pueden adaptarse al cambio de hora?

El cambio de hora es inevitable, pero los conductores puede adoptar una serie de medidas que les ayudara a reducir los efectos de ajuste horario: