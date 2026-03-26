La Aemet anuncia un viernes con nubes en el norte, posibles lloviznas y viento moderado con rachas fuertes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Tenerife una jornada marcada por la nubosidad en el norte, posibles lloviznas y viento moderado con intervalos de fuerte, en un contexto de tiempo más estable en el resto del archipiélago, aunque con matices según cada isla.

Durante la madrugada y primeras horas del día, el norte de Tenerife presentará cielos nubosos con lloviznas dispersas, que tenderán a remitir con la apertura de claros a lo largo de la mañana. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el sur por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con ligeros descensos en las mínimas y algún ascenso suave en cumbres. En zonas altas del Teide no se descartan heladas débiles. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 16 y 21 grados. El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en la fachada sureste del área metropolitana, donde podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes.

Situación en el resto de Canarias

En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en el norte, con lloviznas dispersas durante la madrugada y apertura de claros en horas centrales. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento del norte soplará moderado, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas.

En La Palma, se esperan cielos nubosos en el norte y este, con lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de la isla predominarán los claros. El viento del nordeste será moderado con intervalos de fuerte en zonas habituales.

En La Gomera, el norte también registrará nubosidad con lloviznas durante la primera mitad del día, con intervalos nubosos en el resto. Temperaturas sin grandes cambios y viento moderado con rachas fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

Labores de limpieza en Valle Gran Rey, La Gomera, tras el paso de Therese / Cabildo de La Gomera

En El Hierro, se prevén cielos nubosos en el norte con lloviznas dispersas, abriéndose claros con el paso de las horas. El resto de la isla permanecerá poco nuboso, con temperaturas estables y viento moderado del norte con intervalos de fuerte.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos en el norte y oeste, con tendencia a despejar durante la tarde. En ambas islas, el resto de zonas presentará cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios y viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Estado del mar

En cuanto al estado del mar en Canarias, se espera viento del noreste o norte de fuerza 4 a 5, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

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En conjunto, el archipiélago vivirá una jornada de tiempo variable, con mayor nubosidad y algo de lluvia débil en las vertientes norte, especialmente en las islas montañosas, y viento que seguirá siendo protagonista en amplias zonas.