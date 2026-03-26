Aday Martín lleva el sabor de Tenerife al I Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciudad de Oliva

El tinerfeño Aday Martín será uno de los protagonistas del I Concurso Nacional de Arroces Artesanales y Creativos Ciudad de Oliva, una cita gastronómica que reunirá a algunos de los mejores maestros arroceros del país. Junto a Restaurante Atlantis, Aday buscará coronarse con el mejor arroz de caldero de España tras haber sido reconocido en 2024 como el segundo mejor arrocero del mundo y en 2025 con la tercera mejor fideuá.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Oliva a través de su Concejalía de Turismo y en colaboración con Gastroliva, se celebrará el próximo 8 de junio en la Media Galta, con la participación prevista de 25 cocineros procedentes de distintos puntos del territorio nacional.

La presencia de Aday Martín vuelve a situar a Tenerife en el mapa de de los arroceros y con este prestigioso certamen, en el que los participantes competirán con propuestas que combinan creatividad, técnica y respeto por el producto. El evento reunirá a especialistas del arroz en un formato que busca destacar tanto la tradición como la innovación culinaria, consolidándose como un escaparate gastronómico de alcance nacional.

El tinerfeño Aday Martín, uno de los mejores arroceros de España / María Pisaca Gámez / ELD

Oliva, capital del arroz y la gastronomía

El concurso forma parte de la estrategia del consistorio para posicionar a Oliva como destino gastronómico de referencia, apostando por eventos que impulsen su cultura culinaria.

En este contexto, también se ha presentado la programación de Gastroliva 2026, que incluye un calendario anual con semanas temáticas dedicadas a productos y formatos gastronómicos como el bocadillo creativo, el almuerzo, el figatell o los arroces.

Desde la organización destacan que este concurso nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía local y proyectarla a nivel nacional e internacional, con el arroz como eje central. La participación de chefs como Aday Martín refuerza el atractivo del evento, que aspira a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario gastronómico español.