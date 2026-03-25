La UME interviene en Tenerife ante las inundaciones y evacuaciones causadas por la borrasca Therese

La borrasca Therese mantiene a Tenerife bajo alerta máxima, tras el empeoramiento anoche de las condiciones meteorológicas que ha llevado al Cabildo a elevar la emergencia a nivel 2. Esta medida permite que la gestión del operativo pase a manos del Gobierno de Canarias, habilitando la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la posibilidad de que la intensidad del temporal genere situaciones de gravedad en distintos puntos de la isla.

Incidencias en el norte de la isla

El foco principal de preocupación se sitúa en el norte de Tenerife, con especial atención en Tacoronte, donde los barrios de El Pris y Mesa del Mar han sufrido inundaciones por la escorrentía de aguas que descendieron desde zonas más altas. Las lluvias han alcanzado registros extraordinarios en Puerto de la Cruz y La Orotava, con 80 litros por metro cuadrado –120 en La Matanza– en apenas una hora, acompañados de truenos y relámpagos. Al borde de la medianoche llegaba a Puerto de la Cruz la UME para participar en las tareas de emergencias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confirmó que 130 personas fueron evacuadas en la comarca norteña y atendidas en diferentes albergues, a las que se suman otras diez familias de Mesa del Mar. A medianoche, la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, confirmó que tres edificios de la calle El Pescador fueron desalojados por las lluvias, obligando a realojar a 30 personas en el Pabellón Pérez Reyes. La Oficina Técnica Municipal evaluará hoy la situación de los inmuebles.

Edificios afectados y evacuaciones

El edificio Mar y sol se encuentra entre los más afectados, con inundaciones que alcanzaron plantas bajas y garajes, obligando a la intervención inmediata para achicar aguas en una veintena de viviendas. En Puerto de la Cruz, dos edificios se vieron afectados anoche por la lluvia, siendo asistidos por los bomberos, según explicó Manuel Miranda, consejero responsable de Emergencias del Gobierno de Canarias, que asumió el mando al declararse el nivel 2.

También la lluvia se dejó sentir con especial intensidad en Santa Úrsula, donde inundó varias casas y afectó a un muro en una calle próxima a la carretera general, requiriendo la intervención de efectivos de Protección Civil.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, precisó que, durante la pasada madrugada, un operativo especial de realojo estaba preparado para atender a unas 250 personas que permanecían en el aeropuerto Tenerife Norte, donde los últimos vuelos fueron desviados al aeropuerto Tenerife Sur por la borrasca.

Incidencias en carreteras y rescates

La capital tinerfeña registró casi un centenar de incidencias, según los últimos datos aportados por el Cecopal, incluyendo desprendimientos, cortes de carretera y rescates. Durante la jornada se contabilizaron 75 actuaciones: 50 por la mañana y 25 durante la tarde.

Entre las carreteras afectadas destaca la TF-134, en tramos desde El Bailadero hasta Benijo y Taganana, donde desprendimientos obligaron al cierre parcial de la vía, con la colaboración de personal de mantenimiento de Carreteras del Cabildo y la Policía Local. Algunos accesos fueron abiertos solo a vecinos, mientras que otros permanecen cerrados por la inestabilidad del terreno.

En La Laguna, las lluvias intensas provocaron acumulación de agua, levantamiento de tapas de alcantarilla y desprendimientos menores, especialmente en accesos desde la Vía de Ronda hacia la plaza del Adelantado, así como cierres preventivos en parques municipales, instalaciones deportivas, centros ciudadanos y espacios costeros. El operativo municipal de emergencia, Cecopal, se mantiene activo y la vigilancia se centra en barrancos y zonas críticas.

Incidencias en centros educativos

El IES Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife, registró filtraciones de aguas fecales tras la rotura de tuberías debido a la intensidad de las lluvias, lo que obligó al desalojo preventivo de 900 alumnos. La evacuación se realizó de manera ordenada y escalonada, siguiendo protocolos de seguridad. El personal docente y directivo supervisó la salida del alumnado mientras se evaluaban los daños estructurales y sanitarios, evitando exponer a estudiantes y trabajadores a riesgos innecesarios.

La medida se enmarca dentro de la estrategia preventiva adoptada por el Cabildo y el Ayuntamiento, que busca minimizar la exposición de la población a situaciones de riesgo derivadas de inundaciones, desprendimientos y acumulaciones de agua.

Rescates y emergencias en Santa Cruz

Durante la jornada, seis personas fueron rescatadas del barranco de Santos, en Santa Cruz, tras quedar atrapadas por la repentina crecida del cauce. Estos rescates se suman a la vigilancia en todo el municipio, donde los equipos de emergencias también gestionaron desplazamiento de contenedores, saltos de alcantarillas, pérdida de fluido eléctrico de semáforos y pequeños desprendimientos.

Además del IES Andrés Bello, los colegios 25 de Julio, Salamanca y El Tablero, junto con el Palacete Coviella, registraron incidencias relacionadas con filtraciones de agua. Las oficinas municipales del Parque de La Granja también se vieron afectadas por acumulaciones de agua, provocando cierres temporales y reforzando la alerta en Santa Cruz. En La Laguna, los efectos de la borrasca fueron leves pero significativos, con inundaciones puntuales.

Cortes de luz en el norte de Tenerife

El norte de Tenerife, donde se contabilizaron más de mil rayos, registró cortes de suministro eléctrico, desprendimientos y acumulación rápida de agua en varios municipios. Según la jefa de prensa de Endesa, en Tacoronte se vio afectada una línea que dejó a 201 clientes sin servicio, mientras que en Los Realejos se sucedieron desprendimientos que provocaron interrupciones parciales en la electricidad.

En Santa Cruz de Tenerife, dos cortes afectaron a 115 y 17 abonados, respectivamente, mientras que en La Orotava y las medianías de Los Realejos se produjeron otras tres averías que afectaron a un número reducido de vecinos.

Además del corte eléctrico, algunos desprendimientos se registraron en puntos de Los Realejos, afectando la circulación y generando alerta entre los vecinos.

El temporal de la borrasca Therese recuerda la riada del 31 de marzo de 2002, cuya conmemoración se cumple en menos de una semana. Aquel episodio marcó un antes y un después en la gestión de emergencias en Tenerife, isla que pasó la noche en vela.

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Al borde de la medianoche, la lluvia giraba hacia la comarca del Valle de Güímar y hacia el sur de la isla, ayer con una climatología más tranquila que en los últimos días.