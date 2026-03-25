El tiempo en Tenerife este miércoles: lluvias, heladas en cumbres y tormentas en La Palma

La inestabilidad no se marchará todavía de la provincia occidental de Canarias. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro seguirán este miércoles bajo la influencia de los restos de la borrasca Therese, en una jornada marcada por los chubascos, la nubosidad y el viento, con una atención especial puesta en La Palma, donde la previsión vuelve a ser la más adversa. La Aemet mantiene para Canarias una predicción con lluvias localmente fuertes y sin descartar tormentas, además de posibles heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma.

Dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla que presenta una evolución más complicada es La Palma. La AEMET advierte de que en sus cumbres y en las vertientes este y norte las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. De hecho, el sistema oficial de avisos meteorológicos recoge avisos por tormentas en las cumbres y en el este y oeste de La Palma.

Posibles heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico está en la alta montaña. La AEMET avisa de que podrán darse heladas débiles en zonas altas de Tenerife y de La Palma.

En Tenerife, La Gomera y El Hierro también se esperan chubascos ocasionales, con cielos nubosos o con intervalos nubosos. Además, el viento soplará del nordeste de forma moderada, con intervalos de fuerte en zonas de las islas montañosas expuestas al alisio.