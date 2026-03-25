El tiempo en Tenerife este miércoles: lluvias, heladas en cumbres y tormentas en La Palma
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias localmente fuertes y tormentas en La Palma, con posibles heladas débiles en las cumbres de Tenerife
La inestabilidad no se marchará todavía de la provincia occidental de Canarias. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro seguirán este miércoles bajo la influencia de los restos de la borrasca Therese, en una jornada marcada por los chubascos, la nubosidad y el viento, con una atención especial puesta en La Palma, donde la previsión vuelve a ser la más adversa. La Aemet mantiene para Canarias una predicción con lluvias localmente fuertes y sin descartar tormentas, además de posibles heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma.
Dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla que presenta una evolución más complicada es La Palma. La AEMET advierte de que en sus cumbres y en las vertientes este y norte las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. De hecho, el sistema oficial de avisos meteorológicos recoge avisos por tormentas en las cumbres y en el este y oeste de La Palma.
Posibles heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma
Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico está en la alta montaña. La AEMET avisa de que podrán darse heladas débiles en zonas altas de Tenerife y de La Palma.
En Tenerife, La Gomera y El Hierro también se esperan chubascos ocasionales, con cielos nubosos o con intervalos nubosos. Además, el viento soplará del nordeste de forma moderada, con intervalos de fuerte en zonas de las islas montañosas expuestas al alisio.
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
- Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
- Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
- Muere un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal en Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00
- Mérida, primera ventana hacia un posible ascenso matemático del CD Tenerife
- La gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se celebrará después del miércoles de Ceniza