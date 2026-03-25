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El tiempo en Tenerife este miércoles: lluvias, heladas en cumbres y tormentas en La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias localmente fuertes y tormentas en La Palma, con posibles heladas débiles en las cumbres de Tenerife

Pronóstico del tiempo en Canarias del 23 al 28 de marzo

Pronóstico del tiempo en Canarias del 23 al 28 de marzo

Windy

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La inestabilidad no se marchará todavía de la provincia occidental de Canarias. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro seguirán este miércoles bajo la influencia de los restos de la borrasca Therese, en una jornada marcada por los chubascos, la nubosidad y el viento, con una atención especial puesta en La Palma, donde la previsión vuelve a ser la más adversa. La Aemet mantiene para Canarias una predicción con lluvias localmente fuertes y sin descartar tormentas, además de posibles heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma.

Dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla que presenta una evolución más complicada es La Palma. La AEMET advierte de que en sus cumbres y en las vertientes este y norte las precipitaciones podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. De hecho, el sistema oficial de avisos meteorológicos recoge avisos por tormentas en las cumbres y en el este y oeste de La Palma.

Posibles heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma

Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico está en la alta montaña. La AEMET avisa de que podrán darse heladas débiles en zonas altas de Tenerife y de La Palma.

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En Tenerife, La Gomera y El Hierro también se esperan chubascos ocasionales, con cielos nubosos o con intervalos nubosos. Además, el viento soplará del nordeste de forma moderada, con intervalos de fuerte en zonas de las islas montañosas expuestas al alisio.

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