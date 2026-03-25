Tenerife rebaja a nivel 1 la emergencia por la borrasca tras casi 600 incidencias en el norte

El Cabildo de Tenerife ha rebajado a nivel 1 la situación de emergencia tras la mejora de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Therese, aunque mantiene activas medidas preventivas y pide máxima prudencia ante los efectos acumulados del temporal.

La actualización del Plan de Emergencias Insular (PEIN) se ha producido a las 02:30 horas, una vez superados los episodios más adversos, en coordinación con el Gobierno de Canarias en el marco del Plan Especial por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).

Pese a la mejoría, la noche ha dejado casi 600 incidencias, concentradas principalmente en el norte de la isla, con especial afección en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza. Entre las principales consecuencias figuran inundaciones puntuales y cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas.

Carreteras afectadas y accesos cerrados

Las lluvias han provocado múltiples incidencias en la red viaria. Permanecen cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, así como vías como la TF-12, donde se trabaja en la retirada de una gran roca.

En la TF-5 se prevé el corte de un carril para retirar restos arrastrados por el agua, mientras que en la TF-21 continúan las labores de limpieza de piedras y barro. Otras carreteras, como la TF-13 en Bajamar o varias vías del norte, han podido reabrirse tras los trabajos de emergencia.

Además, sigue cerrado el acceso a Punta de Teno (TF-445) y se mantiene la prohibición de tránsito por senderos, pistas forestales y zonas recreativas, especialmente en medianías y cumbres.

Desperfectos en vías por el impacto de la borrasca Therese / ED

Dispositivo activo y recomendaciones

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la respuesta coordinada de los servicios de emergencia durante el episodio y ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia.

En la misma línea, desde Protección Civil subrayan que, aunque se haya reducido el nivel de emergencia, se mantienen activos los dispositivos para actuar con rapidez ante nuevas incidencias.

El Cabildo recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera, especialmente en zonas de barrancos y áreas costeras, y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Normalización progresiva

La isla inicia ahora una fase de normalización progresiva, aunque las autoridades advierten de que persiste el riesgo de desprendimientos debido a la saturación del terreno.

El Cabildo mantendrá todos los recursos activados y continuará informando sobre la evolución de la situación, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad.