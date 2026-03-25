La borrasca Therese obliga a desalojar a unas 30 personas de tres edificios de El Pris, en Tacoronte
El Cabildo habilitará un albergue en Tacoronte para atender a las personas desalojadas
La situación meteorológica en Tenerife, causada por la borrasca Therese, ha obligado a evacuar tres edificios de la calle Pescador, en El Pris, dentro del municipio de Tacoronte, una medida que afectará a unos 30 vecinos, según ha informado en la noche de este martes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
El Cabildo habilitará un albergue en Tacoronte para atender a las personas desalojadas. La decisión se adopta tras una revisión del personal técnico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Tacoronte.
Dávila ha pedido evitar desplazamientos, especialmente durante la noche y a primera hora de la mañana, y ha insistido en limitar al máximo la movilidad en Tenerife. También ha advertido de que el riesgo sigue siendo elevado, aunque por momentos pierda intensidad la lluvia, ya que las precipitaciones caen sobre un terreno ya saturado y están provocando numerosos desprendimientos.
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