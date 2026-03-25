EN DIRECTO | Tenerife se blinda ante Therese, activa la alerta máxima y suspende las clases

La situación meteorológica en Tenerife, causada por la borrasca Therese, ha obligado a evacuar tres edificios de la calle Pescador, en El Pris, dentro del municipio de Tacoronte, una medida que afectará a unos 30 vecinos, según ha informado en la noche de este martes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

El Cabildo habilitará un albergue en Tacoronte para atender a las personas desalojadas. La decisión se adopta en un contexto de especial precaución, tras declararse la alerta máxima en la isla por la borrasca Therese.

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