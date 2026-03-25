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EN DIRECTO | Tenerife se blinda ante Therese, activa la alerta máxima y suspende las clases
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: riadas en barrancos, un muro caído, semáforos sin servicio, alcantarillas desplazadas y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el Archipiélago
Tenerife afronta este martes una jornada de máxima precaución ante el avance de la borrasca Therese. La isla ha activado la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales, ha suspendido las clases y ha reforzado las medidas de prevención ante un fenómeno meteorológico que puede dejar precipitaciones intensas, problemas en carreteras e incidencias en distintos municipios.
El hundimiento de una carretera aísla a 15 vecinos en Vallehermoso
El alcalde de la localidad gomera, Emilio Coello, se enfrenta a la negativa de los vecinos aislados a abandonar sus casas, a pesar de las recomendaciones municipales y la dificultad de suministros básicos
La UME interviene en Tenerife ante las inundaciones y evacuaciones causadas por la borrasca Therese
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confirmó la evacuación de 130 personas y la habilitación de albergues, mientras la UME y los bomberos atendían incidencias en Puerto de la Cruz y Tacoronte
La borrasca Therese obliga a desalojar a unas 30 personas de tres edificios de El Pris, en Tacoronte
La situación meteorológica en Tenerife, causada por la borrasca Therese, ha obligado a evacuar tres edificios de la calle Pescador, en El Pris, dentro del municipio de Tacoronte, una medida que afectará a unos 30 vecinos, según ha informado en la noche de este martes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
El Cabildo habilitará un albergue en Tacoronte para atender a las personas desalojadas. La decisión se adopta en un contexto de especial precaución, tras declararse la alerta máxima en la isla por la borrasca Therese.
El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte, sufren inundaciones tras el paso de la borrasca Therese por Tenerife
Bomberos de Tenerife y la Policía Local rescataron a vecinos atrapados y achicaron agua de viviendas tras el temporal que evidenció la vulnerabilidad de la costa norte
La UME se prepara para actuar en Tenerife ante el avance de la borrasca Therese y el paso a nivel 2 de emergencia
El Gobierno de Canarias asume la gestión del operativo mientras el norte de la isla concentra la máxima preocupación por lluvias intensas y riesgo de inundaciones
"Peligro extraordinario" por lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife
El Cabildo activa avisos ES-Alert para reducir la movilidad mientras se vigila la evolución del temporal y el barranco de Santos ante posibles incidencias en Santa Cruz
Las lluvias dejan en Santa Cruz de Tenerife casi un centenar de incidencias, como desprendimientos, cortes de carretera y el rescate de seis personas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene la vigilancia sobre este fenómeno meteorológico y sigue en Alerta Máxima hasta comprobar la evolución de la borrasca
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