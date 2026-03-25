EN DIRECTO | Tenerife se blinda ante Therese, activa la alerta máxima y suspende las clases

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Sigue la última hora del temporal en Tenerife: riadas en barrancos, un muro caído, semáforos sin servicio, alcantarillas desplazadas y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el Archipiélago

Rescatan a los ocupantes de una guagua atrapada por una riada en Puerto de la Cruz

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El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Víctor de Castro

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife afronta este martes una jornada de máxima precaución ante el avance de la borrasca Therese. La isla ha activado la alerta máxima por riesgo de lluvias torrenciales, ha suspendido las clases y ha reforzado las medidas de prevención ante un fenómeno meteorológico que puede dejar precipitaciones intensas, problemas en carreteras e incidencias en distintos municipios.

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