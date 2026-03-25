Santa Cruz de Tenerife rebaja la alerta por la borrasca Therese y retira las restricciones tras un centenar de incidencias

Santa Cruz de Tenerife da un paso hacia la normalidad tras el paso de la borrasca Therese. El Ayuntamiento ha rebajado a prealerta el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) y ha desactivado las restricciones activadas en las últimas horas, aunque mantiene la vigilancia ante posibles cambios en la situación meteorológica.

El temporal ha dejado cerca de un centenar de incidencias en toda la jornada del martes, según el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal). Solo durante la noche se registraron alrededor de una decena de actuaciones, principalmente por pequeños desprendimientos, caída de ramas y seguimiento de zonas sensibles como los cauces de barrancos.

Uno de los incidentes más relevantes ha sido un importante desprendimiento en la TF-12, la carretera que conecta San Andrés con Las Canteras, en Anaga, a la altura del kilómetro 12, que ha provocado el corte al tráfico. A pesar de ello, los vecinos de Taganana pueden acceder a la capital por San Andrés, mientras que los residentes en Casas de la Cumbre tienen habilitada la vía por La Laguna.

El temporal también ha provocado cortes puntuales de alumbrado público en zonas como Tíncer y algunas calles del barrio de La Salud, aunque sin mayores consecuencias.

La decisión de rebajar el nivel de alerta se produce tras comprobar que no existen avisos activos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el área metropolitana, lo que ha permitido levantar las medidas preventivas adoptadas el día anterior.

Aun así, el Ayuntamiento insiste en que mantiene todos los servicios operativos y no descarta nuevas actualizaciones si cambian las condiciones meteorológicas. Las autoridades piden a la población que siga informándose a través de canales oficiales y extremar la precaución en zonas de riesgo.