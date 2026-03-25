Santa Cruz de Tenerife pasa a alerta por riesgo de inundaciones y Gran Canaria mantiene la emergencia
La isla baja a nivel de alerta mientras persisten precipitaciones en el norte, especialmente en zonas como Tacoronte y el Valle de La Orotava
El Gobierno de Canarias ha rebajado a nivel de alerta la situación en Tenerife tras el paso de la borrasca Therese, que comienza a alejarse del archipiélago después de varios días de lluvias intensas. La isla comparte este nivel con El Hierro, La Palma y La Gomera, mientras Gran Canaria continúa en situación de emergencia por riesgo de inundaciones.
La actualización, realizada por la Dirección General de Emergencias a partir de las 01:30 horas de este miércoles, se basa en los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la aplicación del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).
Lluvias intensas en el norte de Tenerife
Durante las últimas horas, Tenerife ha registrado precipitaciones localmente muy intensas, especialmente en el norte de la isla. En Tacoronte se han alcanzado hasta 60 milímetros en una hora, mientras que en otros puntos del entorno del Valle de La Orotava se han acumulado cerca de 30 milímetros.
Estas lluvias han caído sobre un terreno ya saturado tras varios días de inestabilidad, lo que ha favorecido la aparición de inundaciones puntuales y escorrentías en distintas zonas.
El temporal remite pero no desaparece
Aunque la borrasca Therese comienza a retirarse, el archipiélago sigue bajo la influencia de su centro, lo que mantiene precipitaciones desorganizadas y de carácter convectivo, con chubascos que pueden ser intensos de forma localizada.
La previsión apunta a que las lluvias continuarán durante la jornada, aunque con menor intensidad en Tenerife, mientras que en otras islas como La Palma podrían ser más persistentes, especialmente en el norte y el este.
El Gobierno de Canarias mantiene activos los mecanismos de seguimiento ante un episodio que, aunque en retirada, sigue dejando incidencias en carreteras, infraestructuras y zonas urbanas.
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