El restaurante del sur de Tenerife donde sirven platos XXL a precios económicos: imposible terminárselo todo

En Tenerife hay guachinches que se reinventan y ofrecen platos de la cocina canaria tradicional, pero también ofrece elaboraciones que no son típicas del archipiélago. Uno de ellos es Guachinche La Maestra, un establecimiento ubicado al su de la isla que conquista a los amantes de las raciones abundantes con una propuesta de platos XXL.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento recientemente y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando el tamaño de sus platos. "Encontré el primer sitio en Tenerife Sur con comida XXL en un guachinche", comenta.

Raciones que no se pueden terminar

En local cuenta con diferentes opciones de platos típicos de la cocina canaria en su carta como el escaldón de gofio, el queso asado con miel y gofio o la carne de fiesta, entre otros. Sin embargo, el creador de contenido se decantó por otras elaboraciones en su visita. "Tienen todos los entrantes que se pueden encontrar en los guachinches en Tenerife", asegura.

Comenzó con el cachopo XXL (23,50 €) que en su interior lleva jamón ibérico y queso manchego. "Me gusta mucho el queso que utilizan", comenta el tiktoker. También probó la milanesa (18 €) que se elabora con tomate, queso gratinado, huevo y jamón cocido. En el vídeo, comenta que otro día que visitó el local probó el cordon bleu y "estaba muy bueno también".

Además, destaca que las raciones son tan grandes que resulta difícil terminárselas. De hecho, "tuvimos que llevarnos comida a casa", afirma.

Un guachinche diferente

El establecimiento mantiene la esencia de la cocina canaria tradicional con platos típicos de los guachinches de la isla, pero añadiendo toques diferentes a sus propuestas.

Su propuesta gastronómica ha sido clave, ya que fue reconocido con el primer premio como guachinche moderno en 2024.

Horario y ubicación

Guachinche La Maestra se encuentra en la zona de Las Chafiras San Miguel de Abona y cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja que ha conquistado a quienes buscan "un guachinche moderno" que combina comida tradicional e innovación. "Si buscas un sitio donde comer estilo canario con algún plato diferente en Tenerife Sur, este puede ser tu sitio", asegura.

Abre todos los días de 13:00 a 23:00 horas para ofrecer servicio de almuerzo y cenas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 17:00 horas.