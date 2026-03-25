Puerto de la Cruz reabre todas sus vías al tráfico tras las lluvias de la borrasca Therese en Tenerife

El municipio de Puerto de la Cruz vuelve poco a poco a la normalidad tras el paso de la borrasca Therese. El Ayuntamiento ha confirmado que todas las vías ya están abiertas al tráfico después de una intensa mañana de trabajos de limpieza.

Las actuaciones se han centrado en la retirada de arena, barro y restos acumulados en diferentes puntos del municipio, con varias cuadrillas desplegadas desde primeras horas del día, según ha explicado el concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo.

Entre las zonas más afectadas destacaban el entorno de la estación de guaguas y el conocido enlace del "pulpo", bajo los puentes, que ya ha sido completamente despejado y se encuentra operativo.

El Día

Uno de los aspectos más positivos ha sido el correcto funcionamiento del drenaje en la Plaza del Charco, lo que ha permitido evitar mayores daños y acelerar la recuperación de la zona.

Aunque los operarios continúan trabajando en algunos puntos concretos, la circulación está ya permitida en todo el municipio, marcando el regreso a la normalidad tras el episodio de lluvias.