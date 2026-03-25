La presidenta de Tenerife critica la "miopía" del Estado y reclama que los cabildos puedan activar la UME

Los cabildos canarios reclamarán al Gobierno central que modifique la ley de Protección Civil para que estas corporaciones puedan activar la UME ya que, según ha afirmado este miércoles la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, lo ocurrido con la borrasca Therese ha sobrepasado "todos los límites" por la "absoluta miopía" del Estado.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los daños causados por la borrasca Therese, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha advertido de que las corporaciones insulares llevan "años" reclamando la citada modificación legal porque, ha continuado, son las que tienen los recursos y la dirección de las emergencias en Canarias.

Pero ocurre que en la normativa estatal de Protección Civil se asimilan los cabildos a las administraciones locales, como los ayuntamientos, pese a que en Canarias hay una descentralización de estas labores y aun cuando una emergencia suba a nivel 2, de rango autonómico, al frente de la dirección operativa siguen las corporaciones insulares, ha enfatizado Dávila.

El Cabildo de Tenerife ha actualizado la situación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), rebajando el nivel de emergencia a situación de alerta (nivel 1) desde la 02:30 horas de este 25 de marzo, tras la mejora de las condiciones meteorológicas que habían motivado su activación.

La decisión se adopta una vez finalizados los episodios más adversos asociados a la borrasca que ha afectado al Archipiélago en los últimos días, y tras la actualización realizada por el Gobierno de Canarias en el marco del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Davila, ha destacado que “la respuesta coordinada de todos los servicios de emergencia y administraciones ha sido clave para garantizar la seguridad de la población durante estos días”, subrayando que “seguimos en situación de alerta y es fundamental mantener la prudencia”.

Las intensas incidencias registradas en la red viaria insular han obligado a actuar en varios puntos de Tenerife. La TF-12 permanece cerrada mientras se trabaja en la retirada de una piedra de gran tamaño, mientras que la TF-13, a la altura de Bajamar, ha podido reabrirse tras un desprendimiento.

En la TF-5 (PK 16) se procederá al corte de un carril para retirar ramas, y en la TF-21, en las zonas de Cañeño y Barroso, los operarios continúan trabajando para despejar la vía de piedras y barro y permitir su apertura con seguridad. Por su parte, la TF-312 en Puerto de la Cruz ya ha sido limpiada tras la inundación de un tramo durante la noche, al igual que las carreteras TF-344, TF-436 y TF-24, donde los desprendimientos registrados han sido ya resueltos.

Además, se han registrado casi 600 incidencias en el conjunto del norte de la isla, con especial afección en municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza. Entre las principales consecuencias destacan cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas, así como inundaciones localizadas en distintos puntos.