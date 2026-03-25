MxA califica de alegal el servicio de hamacas y sombrillas

Más por Arona (MxA) alerta sobre la «situación alegal» en la que se encuentra el servicio público de hamacas y sombrillas en las playas del municipio «como consecuencia de la inexistencia de contrato público que le de cobertura», ya que la concesión «se encuentra caducada desde antes del verano de 2025, prolongándose esta situación durante todo el último año sin que se haya licitado ni adjudicado contrato alguno». En la actualidad, «una empresa privada cobra por el servicio sin ningún contrato que se lo permita», afirma este grupo político local. El servicio está prorrogado hasta junio por más de 480.000 euros, aunque con reparo de la Intervención.

La situación, apunta el grupo que lidera Luis García, genera inseguridad jurídica, perjudica la imagen turística de Arona y «puede acarrear responsabilidades para la Administración». Además, refleja que el gobierno municipal (PP-CC-Vox) «no tiene en cuenta la situación de los contratos públicos ni su relevancia en relación a su calidad, la imagen que proyectan de la Administración y el municipio ni sus repercusiones legales». MxA sostiene que este servicio «es clave» por la condición turística de Arona, «porque nuestras playas son uno de los principales atractivos económicos y de proyección».

Más por Arona se pregunta «cómo es posible que un servicio esencial esté prestándose sin contrato en vigor durante meses sin que el gobierno municipal haya actuado». Su respuesta es que «no es un hecho aislado, sino la forma en que el tripartito de Arona gestiona los recursos públicos, lo que es muy preocupante».

En su crítica pública, en MxA «exigimos para garantizar el correcto uso de los recursos públicos la regularización inmediata del servicio mediante un procedimiento transparente y legal, contratos vencidos sin cobertura legal, servicios sin planificación y una gestión centrada en la propaganda en lugar de en resolver los problemas reales del municipio».

Valoriza es la empresa adjudicataria de este servicio, que presta desde enero de 2022 con un contrato inicial de cuatro años y un coste próximo a 3,5 millones de euros. El pliego de condiciones no incluía prórroga y expiró el pasado 31 de diciembre.

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Más por Arona recuerda que «esta falta de gestión ya ha tenido consecuencias, con advertencias y actuaciones por parte de otras administraciones, lo que pone aún más en evidencia la dejadez del actual gobierno».