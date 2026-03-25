Las lluvias torrenciales activan por primera vez el mensaje ES-Alert en todo Tenerife

Los móviles de quienes se encontraban en Tenerife comenzaron a sonar este martes 24 de marzo pasadas las 21:19 horas con un mensaje de aviso por parte de Protección Civil recomendando a la población que no realizara desplazamientos innecesarios. Era la primera vez que el sistema ES-Alert -una herramienta que avisa en situaciones de emergencia con un mensaje que llega de forma directa a los terminales- se activaba por un fenómeno de lluvias intensas y en toda la isla de Tenerife.

La alerta se emitió tras detectar que la situación meteorológica estaba empeorando de forma sobrevenida en la Isla. Por lo que la decisión de utilizar este sistema no se puso sobre la mesa hasta después de las 20:00 horas, en una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en la que estaban integrados los equipos de los cabildos insulares de las islas más afectadas por los efectos de la borrasca Therese. “Cuando empezaron a haber acumulados importantes de precipitaciones y el fenómeno pasó a nivel rojo, se decidió utilizar el ES-Alert para pedir que se limitaran los movimientos y que no salieran de sus casas”, explica el viceconsejero de Emergencias del Gobierno canario, Marcos Lorenzo.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que Canarias recurre a este sistema ante una emergencia real. La alerta en los móviles también se utilizó en julio de 2023 en La Palma por el incendio que afectó a la isla para evacuar a la población de Tijarafe y en agosto de ese mismo año en Tenerife por otro gran incendio para solicitar el confinamiento. Además, en 2024 también se mandaron alertas a todos los móviles durante la prueba del sistema que se realizó en todo el territorio e, igualmente, también se utilizó durante el simulacro de riesgo volcánico en 2025 en Garachico.

Plantillas

Para facilitar que los mensajes lleguen a los terminales lo antes posible una vez se toma la decisión, existen plantillas de mensajes en función del tipo de emergencia y la información que se quiera trasladar a la población que deben ser rellenados por un técnico y validados después por otra persona antes de ser enviados. “La rapidez es importante y este sistema permite hacerlo en cuestión de minutos”, valora el viceconsejero.

Una vez realizado, se envía la señal a las antenas de telefonía móvil que son las encargadas de enviar los mensajes a los terminales que conectan con ellas. Por eso, al no ser un mensaje SMS, la Consejería no dispone de información de a cuántas personas les puede haber llegado. En teoría, a todos los móviles que se hayan conectado con alguna de las antenas, no solo en el momento exacto del envío, sino hasta una hora después. Este periodo de latencia permite que móviles que se encontrasen apagados o sin cobertura puedan recibirla si se conectan en ese plazo. Lo que también permite que alguien que no se encontrara en la zona afectada y que llegara a ella después del envío del mensaje pudiera recibirlo igualmente si no ha pasado ese tiempo de latencia.

Pero, ¿por qué no llega el mensaje al mismo tiempo a todos los móviles? El característico sonido de la alerta no sonó en todos los terminales al mismo tiempo e incluso el tiempo transcurrido pudo diferir en varios minutos, incluso, entre móviles dentro de una misma vivienda. Algo que el viceconsejero explica por el funcionamiento de las distintas compañías telefónicas o porque los móviles no están continuamente conectados a las antenas, sino que van buscando cobertura en determinados momentos o conectan con antenas diferentes aun estando próximos entre sí.