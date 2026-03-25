Las lluvias de la borrasca Therese dejan aislados caminos y huertas en La Florida, en La Orotava
El paso de la borrasca Therese deja caminos anegados debido al aumento del caudal en los barrancos de La Hondura y Quiquirá dificultando la movilidad de los vecinos en varias zonas del barrio de La Florida
Las fuertes lluvias que dejó la borrasca Therese en Tenerife durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles han provocado dificultades de acceso en el barrio de La Florida, en La Orotava. Varios vecinos y vecinas se han visto afectados por el estado de los caminos debido al aumento del caudal en los barrancos.
Manuela Hernández, vecina de la zona, explica que cuando llueve con intensidad "en el barranco de La Hondura cambia el terreno e impide el paso de vehículos". "Cuando baja el agua, el barranco se deforma y es imposible pasar", señala. Esta situación le ha impedido acceder, este miércoles, a su huerta.
Según relata, la acumulación de agua provoca grandes charcos y zonas de barro en las que los vehículos pueden quedar "enterrados", lo que complica el acceso a viviendas y terrenos agrícolas.
En el entorno del barranco del Quiquirá, una vecina describe una situación similar. Las intensas lluvias provocadas por la borrasca Therese han dejado incomunicadas viviendas a uno de los lados del barranco, ya que el agua bajaba con fuerza y no era posible salir de las casas.
Los coches, no obstante, se dejan estacionados en una zona próxima, a la que se accede desde el Centro de Salud de Las Dehesas, y el trayecto se completa a pie. Por lo que no se han visto afectados los vehículos ni ha habido que lamentar accidentes graves. Durante la noche y buena parte de la mañana, el barranco mantuvo agua en circulación, aunque cerca del mediodía el caudal comenzó a descender, facilitando de nuevo el paso.
Por otro lado, en la zona alta del Camino de Chasna se han estado retirando piedras y barro que han descendido como consecuencia de las fuertes lluvias.
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