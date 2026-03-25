Joaquín Poggio Duque, presidente de AVARTE (Asociación de Viticultura y Agricultura Regenerativa de Tegueste): "El estado del suelo agrícola de Tenerife es crítico"

El colectivo AVARTE acaba de nacer, cuenta con diez socios fundadores que buscan cuidar el suelo y el entorno en el que cultivan, además de ofrecer un buen producto. Así definen la agricultura regenerativa.

Para quien no tenga ni idea de qué es la agricultura regenerativa, ¿cómo se lo explicaría?

La agricultura regenerativa entiende que no solo hay que cuidar de la planta y del producto final sin utilizar químicos, sino que, además, hay que conservar la tierra y el entorno en el que estamos para que la producción sea sana y sostenible en el tiempo. Imita procesos naturales que existen en la zona donde se cultiva para proteger la tierra y los productos que cosechamos.

Del uno al diez, ¿qué valor tiene el suelo en esta disciplina de cultivo?

Un nueve y medio. Hay muchísimos matices, pero a mí me parece que en la agricultura regenerativa todo pasa por tener un suelo sano, desde todos los puntos de vista. Esto es lo que redunda en los alimentos y hasta en el control de plagas. Una de las principales maneras para este caso, por ejemplo, es aprovecharse de los procesos naturales. Esos son los que van a hacer plantas fuertes para aguantar bien la epidemia. Si hay depredadores alrededor que acudan en cuanto haya un poquito de pulgón, por ejemplo. En cuanto haya diez, la mariquita que está viviendo en la flor que está al lado irá a por el pulgón.

¿Hablamos de prevención?

Absolutamente, pero de manera natural. No introduzco mariquitas para acabar con el pulgón, sino que las tengo de manera natural. Las cuido, no les pongo insecticidas. Esos métodos naturales se autoregulan. Esto no quiere decir que de repente venga un viento o un clima más malo y no me salga un insecto más, pero el depredador siempre estará cerca. Se utilizan métodos más suaves y con eso es suficiente para tener controlada la producción.

Si lo más importante es el suelo en agricultura regenerativa, ¿en qué estado se encuentra el suelo de cultivo de Tenerife?

Está fatal y crítico. No hay más que pasear por las zonas agrícolas de Tegueste para ver claramente cómo, por ejemplo, más de la mitad de la viña está abandonada. Es una tristeza. También está mal desde el punto de vista de la salubridad del terreno. Hay que controlar ciertos abonos de síntesis porque pueden aportar demasiado nitrógeno y la tierra no es capaz de absorberlo y pasa al acuífero, por ejemplo. Además, hay gente que echa purines o estiércol fresco sin medida y tampoco es bueno. Para nosotros utilizar abonos de síntesis aporta macronutrientes, micronutrientes y nanonutrientes. Hay pequeños elementos químicos que las personas no necesitamos en grandes cantidades, pero que si no los tomamos, a la larga, influyen en nuestra salud. Esto le pasa también a la tierra. No somos capaces de nutrirla como lo necesita con abonos de síntesis. Hay elementos químicos, como los que mencioné antes, que salen de insectos, bacterias, virus, hongos… Tiene que haber de todo eso en equilibrio. Cuando se pierde es perjudicial. En este sentido, la tierra canaria sufre.

¿Qué se puede hacer entonces para recuperar el suelo agrícola en la Isla?

La agricultura regenerativa es esperanza. Con estas técnicas a partir de seis meses ya puedes ver resultados. A medio plazo, son espectaculares por la salud de la tierra. Es muy agradecida y cuando la tratas bien nos devuelve. Lo vemos en la agricultura regenerativa. En mi opinión, hay que divulgar. Queremos dejar una tierra mejor para nuestros hijos y el siguiente paso es la agricultura regenerativa. El siguiente peldaño es regenerar nuestra tierra y nuestro entorno. Un terreno muy castigado y seco puede tener vida en varios años con la agricultura regenerativa porque recuperas los procesos naturales de ese suelo.

Avarte asegura que es necesario cambiar el modelo productivo. Suena a gran reto.

Los grandes retos se consiguen poco a poco. Se divide en pequeños y se llega. La Unión Europea y, en general, todos los gobiernos tienen que ir hacia la reducción de químicos. Hay formas de no usarlos, como la agricultura ecológica. Además, somos capaces de cuidar de nuestro entorno mientras cultivamos. Pueden ir de la mano y es lo que hay que cambiar. Estamos en unas islas, acotados y rodeados por mar. Esta tierra es la que tenemos. Con este tipo de agricultura podemos no ser un problema, sino formar parte de la solución. n