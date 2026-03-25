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Dulce Delgado, vecina afectada por la borrasca Therese: "Toda la vida para hacer la casita y ahora a empezar de cero"

Dulce Delgado, residente de El Pris, lamenta los daños en su vivienda y critica la falta de respuesta ante las advertencias previas que había hecho al Ayuntamiento de Tacoronte

Dulce Delgado, vecina de El Pris, sufrió en su propia casa la fuerza del agua durante la borrasca Therese

Dulce Delgado, vecina de El Pris, sufrió en su propia casa la fuerza del agua durante la borrasca Therese

Andrés Gutiérrez

Almudena Cruz

Almudena Cruz

Tacoronte

Los vecinos del barrio de El Pris, en Tacoronte, se unieron este martes para luchar contra el agua que irrumpió en sus viviendas. La borrasca Therese dejó muchos daños en esta localidad costera. Dulce Delgado es de las vecinas más afectadas de la zona. Este miércoles intentaba reponerse después de haber tenido que desechar muchos de sus muebles.

En una de esas sendas empedradas que dan acceso a algunas de las casas más antiguas de El Pris, concretamente en la calle La Salema número 43B, vive Delgado. «Estoy muy nerviosa, fíjate que anoche estaba como mejor porque tenía mucho que hacer pero hoy me encuentro fatal».

El Pris tras la borrasca Therese

El Pris tras la borrasca Therese

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Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Un patio lleno de plantas que era su orgullo

Tiene una casita pintada de verde y las plantas del patio de entrada eran, hasta este martes, todo su orgullo. Por esa misma puerta antes rodeada de flores entró la tromba de agua que ha arruinado buena parte de sus muebles. «Toda la vida para hacer la casita: pedimos la hipoteca, la pagamos y ahora tenemos que empezar de cero», lamentó.

Solo la actuación de los bomberos, que pudieron hacer un agujero en uno de los muros del paseo, frenó la entrada de agua en su vivienda. «Estaba en la puerta mirando cómo empezaba a caer el agua y, de repente, ya no podíamos hacer nada por pararlo».

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez

Ayuda y soluciones

Delgado ya había avisado al Ayuntamiento de Tacoronte. Justo delante de su casa, hace meses que empezó a caer mucha agua cada vez que llovía, aunque fuera poco. Su marido está enfermo y reconoció que si no fuera por sus vecinos no hubiera podido salir adelante durante la noche. Ahora clama por ayuda porque «el seguro esto no me lo cubre» y pide una solución: «Soy consciente de que el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con el Cabildo para que esto se arregle, pero yo tengo miedo de que vuelva a llover y esto se repita». «Avisamos de lo que estaba pasando y esperaron a que pasara esta tragedia»

Noticias relacionadas y más

El Pris es mucho más que sus apartamentos y sus populares piscinas naturales, que cada año se tiñen con el color chillón de las toallas de playa de los veraneantes. El pueblo tiene, de hecho, una de las mejores panorámicas de El Teide. Basta con asomarse a su pequeño paseo para contemplar el impresionante perfil del volcán –ahora cubierto de blanco– contrastando sobre el negro volcánico de las paredes de las montañas que rodean a este enclave, cuyo mar cambió ayer el azul por el marrón debido a las consecuencias de la borrasca. Desde bien temprano, los operarios municipales se afanaban este miércoles en limpiar las vías y reponer el suministro de agua y luz. De hecho, en un par de horas los accesos por carretera estuvieron prácticamente restablecidos.

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