La DGT lo hace oficial: multas de hasta 500 euros por no contar con este requisito obligatorio para circular con estos vehículos en Tenerife

Con la llegada de la primavera, comienzan los desplazamientos en autocaravanas o campers. Aunque cualquier momento del año es bueno para viajar, la llegada del buen tiempo anima a los viajeros a visitar diferentes destinos en la casa con ruedas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la normativa que regula el uso de las autocaravanas y las furgonetas camperizadas en España "adaptando su contenido a los criterios definidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica de vehículos". La nueva Instrucción PROT 2026/04 sustituye a la de 2023, introduciendo importantes cambios.

Vehículos en auge

El uso de autocaravanas ha parado de crecer en los últimos años. Según datos de la DGT, el número de este tipo de vehículos se ha multiplicado "casi por 3 la cifra de este tipo de vehículos desde el año 2015", pasando de unas 48.000 a casi 137.000 vehículos.

La pandemia ha sido uno de los factores claves en este auge porque las restricciones de movilidad llevaron a los ciudadanos a buscar otras alternativas de turismo. "Durante ese periodo despertaron un fuerte interés por las autocaravanas y furgonetas camperizadas, una tendencia que se ha ido mantenido en años posteriores".

Nuevos plazos para la Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

Una de las claves de la actualización es que los plazos de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) varían según el tipo de vehículo. En el caso de las autocaravanas, estarán exentas de pasar la ITV hasta los cuatro años. Entre los cuatro y los diez deberán pasarla cada dos años, y a partir de esa antigüedad, lo hará de manera anual.

Sin embargo, las furgonetas camperizadas están más limitadas. Estas deberán pasar la ITV cada año hasta cumplir diez años, entonces, lo harán cada seis meses.

No llevar la ITV en orden puede salir muy caro / neomotor

Además, los conductores que no cumplan con los plazos establecidos y circulen con la ITV caducada se enfrenta a sanciones de 200 euros, ya que se considera una infracción grave. Estas multas pueden ascender hasta 500 euros si la inspección del vehículo es desfavorable y se siguen circulando.

Estacionamientos

La nueva normativa mantiene que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, respetando siempre la normativa establecida. Sin embargo, son los ordenanzas municipales las que puede establecer límites tanto para "las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado".

Asimismo, se sigue diferenciando entre estacionar y acampar. Mientras el vehículo no despliegue elementos eternos ni ocupe más del espacio permitido, se considera estacionamiento y no acampado.

Nueva señal S-128

La nueva señal S-128 indica donde se encuentra el punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y vehículos camperizados. El objetivo de esta señal es facilitar a los conductores la búsqueda de estas infraestructuras y favorecer a la seguridad y comodidad durante los viajes.